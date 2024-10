소녀시대 ‘Catch Me If You Can’ 뮤비… 착착 칼군무 인상적

Catch Me If You Can [사진 Catch Me If You Can 뮤비 캡처]

소녀시대 ‘Catch Me If You Can’ 뮤비 공개… 화려한 퍼포먼스, 완벽 군무 화제

소녀시대 싱글 신곡 ‘캐치 미 이프 유 캔(Catch Me If You Can)’의 뮤직비디오가 공개 된 가운데, 한층 더 화려해진 퍼포먼스가 눈길을 끈다.

소녀시대 일본 새 싱글 ‘캐치 미 이프 유 캔’은 한국어 버전과 일본어 버전으로 각각 제작, 뮤직비디오도 두 버전으로 제작됐다.

공개된 뮤비 속 소녀시대는 공사장을 배경으로 강력한 댄스 퍼포먼스를 선보였다. 절도 있는 군무와 함께 멤버 각자의 매력이 돋보인다.

이번 뮤비는 일본에서 촬영됐으며 소녀시대의 새로운 음악은 물론 ‘Catch Me If You Can’ 콘셉트로 파격 변신한 소녀시대의 모습이 많은 이들의 눈과 귀를 사로잡고 있다.

‘Catch Me If You Can’의 일본어 버전은 오는 22일 일본에서 출시된다.

‘Catch Me If You Can’의 뮤비를 본 네티즌들은 “‘Catch Me If You Can’, 엄청 파워풀하네”, “‘Catch Me If You Can’, 역시 기대를 저버리지 않는군 소녀시대”, “‘Catch Me If You Can’, 칼군무에 베이겠어”, “‘Catch Me If You Can’, 미모도 up, 퍼포먼스는 upup” 등의 반응을 보였다.

