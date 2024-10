소녀시대 신곡 ‘Catch Me If You Can’ 도발적 컨셉으로 돌아와… 제시카는 어디에?

소녀시대의 새 싱글 앨범 ‘캐치 미 이프 유 캔’(Catch Me If You Can) 티저가 공개돼 화제다.

8일 소녀시대의 신곡 ‘캐치 미 이프 유 캔(Catch Me If You Can)’ 티저 영상이 SM타운 유튜브 채널, 소녀시대 일본 공식 홈페이지에 게재됐다.

영상 속 강렬한 전자음이 흐르는 가운데 소녀시대가 등장한다. 특히 튜브톱과 가죽 바지·군화 등을 매치하는 등 전작보다 더 과감해진 콘셉트가 특히 화제다.

‘캐치 미 이프 유 캔(Catch Me If You Can)’은 강한 중독성을 느낄 수 있는 댄스곡으로, 도발적인 가사와 차별화된 사운드를 주 무기로 하고 있다.

‘캐치 미 이프 유 캔(Catch Me If You Can)’의 한국어 버전은 10일 국내 각종 음악 사이트를 통해 공개되며 일본어 버전은 22일 일본에서 출시된다.

한편, 소녀시대를 탈퇴한 제시카는 디자이너로 변신해 패션 브랜드를 런칭해 개인 사업가 활동을 이어나가고 있다.

온라인 중앙일보

‘Catch Me If You Can’[사진 Catch Me If You Can 티저영상 캡처]