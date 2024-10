`소녀시대` [사진 써니 인스타그램]

소녀시대가 신곡을 발표한 가운데 써니가 과거에 여진구, 타블로와 찍은 사진 한 장이 새삼 눈길을 끌고 있다.

써니는 지난 1월 자신의 인스타그램을 통해 "여진구&써니&타블로. 진구 오빠"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 여진구와 에픽하이 타블로 사이에서 양손으로 브이를 하며 미소짓고 있는 써니의 모습이 담겨 있다. 특히 여진구의 훈훈한 외모가 시선을 사로잡는다.

한편, 소녀시대의 신곡 ‘Catch Me If You Can’(캐치미이프유캔)의 한국어 버전 음원과 뮤직비디오는 10일 동시 공개됐다.

