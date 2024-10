`소녀시대` [사진 태연 인스타그램]

소녀시대 신곡이 공개된 가운데 태연의 근황이 눈길을 끌고 있다.

소녀시대 태연은 지난 9일 자신의 인스타그램에 'Misso 2015 s/s'라는 짧은 글과 함께 자신의 셀카를 게재했다.

공개된 사진 속 태연은 메이크업을 받는 중 뽀얀 피부에 붉은 입술로 청순한 분위기를 자아내고 있다. 또 포니테일 헤어로 작은 얼굴도 돋보인다.

특히 무표정이다가도 활짝 웃는 귀여운 표정을 지어 사랑스러운 매력을 뽐내 보는 이들의 시선을 사로잡는다.

한편 소녀시대는 10일 신곡 '캐치 미 이프 유 캔(Catch Me If You Can)' 음원과 뮤직 비디오를 공개했다.

온라인 중앙일보

'소녀시대'