더클래스 효성, 『4월 Green Fresh Promotion』 실시

차별화 된 서비스로 고객 만족 극대화를 위해 노력해 온 더클래스 효성(www.theclasshyosung.com 대표이사 배기영)이 4월 Green Fresh Promotion을 선보인다. 메르세데스-벤츠 공식 딜러사인 더클래스 효성은 싱그러운 봄의 계절 4월을 맞아 공기도 리프레시하고, 사랑하는 이와 함께 편안하고 즐거운 시간을 보낼 수 있게 해 줄 기프트, 그리고 2015 서울 모터쇼를 기념한 이벤트와 함께 메르세데스-벤츠의 오너가 될 수 있는 꿈의 기회를 실현해줄 『더클래스 효성 4월 Green Fresh Promotion』을 실시한다고 9일 밝혔다.

더클래스 효성 4월 Green Fresh Promotion 은, ▲The E-Class 출고고객께 발뮤다 공기 청정기 또는 실리 라텍스 타퍼를 증정하고(택일, 2015년형에 한함),▲ The GLK-Class, M-Class(ML 250 BlueTEC 4MATIC만 해당) 출고고객께는 BOSE ‘Soundlink mini’ 블루투스 스피커를 증정하고▲ 또한 출고 1년차(2015년 3월 기준) 고객분들께는 여행시 유용한 백인백(Bag in Bag) 세트를 증정하는 리멤버 프로그램도 진행하며, ▲ 4/3~20일까지 2015 서울 모터쇼 기념 The Class Lucky Event 또한 실시한다. 해당 이벤트는 그 기간중 계약 및 출고까지 마치는 고객에게 메르세데스-벤츠 컬렉션을 가득 담은 럭키박스를 증정하는 이벤트이다.

더클래스효성은 매분기 라는 잡지를 발행하여 출고고객에게 제공하고 있는데, 이번호에는 “더클래스효성을 친구에게 소개합니다(일명 더친소)” 프로그램을 시행하여 매거진 안의 QR 코드 또는 모바일 페이지를 통해 지인에게 더클래스효성을 소개하여 출고시 그라노더그릴 외식상품권을 증정하고 있어 고객들의 관심이 집중될 것으로 보인다.

더클래스 효성에서는, 그라노더그릴에서 3월에 이어 4월에도 2회에 걸쳐 쿠킹클래스도 진행한다고 한다. 요리를 좋아하는 고객에게는 인기있는 레스토랑의 셰프에게 요리를 배울 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.

더클래스 효성의 배기영 대표는 “본격적인 봄이 시작되는 4월을 맞이해 서울 모터쇼도 즐기고, 황사철 공기도 리프레시하며, 편안하고 안락하게 쉬며 아름다운 음악도 감상할 수 있는 Green Fresh Promotion 을 준비했다. 메르세데스-벤츠 고객님들의 라이프스타일을 더욱 풍요롭게 해줄 사은품과 출고고객 이벤트 등으로 사랑하는 이와 함께 행복한 시간이 가득한 4월이 되었으면 한다” 고 밝혔다.

‘더클래스 효성, ‘4월 Green Fresh Promotion’ 과 프리미엄 세일즈 프로모션 및 행사에 대한 자세한 사항은 당사 전시장으로 문의 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>