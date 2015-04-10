[인사] 국무조정실 外

◆국무조정실<고위공무원(국장급) 파견>▶4·16세월호참사피해자 지원 및 희생자 추모사업 지원단 단장 안세경
◆기획재정부▶공공정책국장 조봉환
◆환경부<실장급 전보>▶기획조정실장 백규석▶환경정책실장 이정섭
◆해양수산부<국장급 전보>▶수산정책관 서장우▶어업자원정책관 방태진▶중앙해양안전심판원 심판관 정선문 홍종해▶목포지방해양안전심판원장 김경희
◆국민안전처<서기관 승진>▶안전감찰관실 감사담당관실 신재택▶중앙재난안전상황실 상황담당관실 박현웅 오영석▶기획조정실 기획재정담당관실 이태석▶〃 창조행정담당관실 김경상 윤동진▶운영지원과 공병국 홍성호▶안전정책실 안전기획과 이범준▶〃 비상대비훈련과 김재연▶재난관리실 자연재난대응과 김형호▶〃 사회재난대응과 장규식<기술서기관 승진>▶기획조정실 정보통계담당관실 김영갑▶안전정책실 재난안전산업과 권영걸▶〃 안전개선과 길영선▶〃 안전점검과 윤건열▶〃 중앙민방위경보통제센터 최중구▶재난관리실 재난경감과 박용중▶〃 기후변화대책과 유지선▶〃 재난관리총괄과 김권태▶〃 자연재난대응과 최병진
◆관세청<고위공무원 승진>▶ 통관지원국장 성태곤<과장급 전보>▶평택세관장 김용태
◆한국경제신문▶수도권지역본부장 겸 취재본부장 김인완▶영남지역본부장 겸 취재본부장 김태현
◆이투데이▶미래설계연구원 선임연구위원 조성권