포브스가 인정한 라스베이거스 호텔은?

미국 라스베이거스 5개 호텔이 최근 포브스 트래블 가이드가 선정한 전세계 5성급 스타 호텔 리스트에 이름을 올렸다. 포브스 트래블 가이드는 미국 경제 전문지 포브스가 발간하는 여행 전문 가이드로, 올해 57회 수상자 리스트를 공개했다.

이번에 선정된 라스베이거스 5성급 호텔은 윈 라스베이거스 타워 스위트(Tower Suites at Wynn Las Vegas)·앙코르 타워 스위트(Encore Tower Suite)·아리아 리조트 앤 카지노의 스카이 스위트(Sky Suites at Aria Resort and Casino)·MGM그랜드의 스카이로프트(SkyLOFT at MGM Grand)·만다린 오리엔탈 라스베이거스(Mandarin Oriental Las Vegas)이다. 이 호텔들은 세심한 서비스와 고급스러운 객실 디자인 항목에서 최고 점수를 받았다.

포브스 트래블 가이드는 매년 여행 전문가로 구성된 평가팀이 전 세계 호텔을 직접 방문한 뒤 서비스, 객실 인테리어 및 규모, 고객 만족도 등 다양한 부분을 평가해 5성과 4성급 호텔 리스트를 발표한다.

이밖에도 코스모폴리탄·브다라·베네시안 앤 팔라조 호텔 등 라스베이거스 12개의 호텔이 포브스 트래블 가이드가 선정한 4성급 호텔 리스트에 이름을 올렸다.

최승표 기자