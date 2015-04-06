[인사] 국무조정실 外

◆국무조정실<과장급 전보>▶4·16세월호참사 피해자 지원 및 희생자 추모사업 지원단 파견 이승규▶정부업무평가실 국정과제관리관실 평가지원팀장 이동준
◆기획재정부<부이사관 승진>▶정책총괄과장 우해영
◆교육부<일반직 고위공무원>▶사회정책협력관 송기동▶감사관 김청현▶강원도 부교육감 김영철<부이사관 파견>▶청년위원회 실무추진단 김현동<서기관>▶학부모지원팀장 홍원일
◆미래창조과학부<국장급 파견>▶민관합동창조경제추진단 혁신센터운영국장 이성봉
◆산업통상자원부▶지역발전위원회 박병찬▶통상정책총괄과장 서덕호▶에너지수요관리정책과장 김상모▶석탄산업과장 최광국▶무역위원회 무역구제정책과장 정경회▶국가기술표준원 지원총괄과장 이용구
◆해양수산부▶해사안전국장 조승환▶선원정책과장 김남규
◆국민안전처<부이사관 승진>▶홍보담당관 우성현▶중앙재난안전상황실장 최규봉▶운영지원과장 김성연▶기획재정담당관 유재욱▶안전개선과장 민병대▶특수재난지원담당관 박일웅
◆안양대▶해양연구소 소장 조기웅▶강화역사문화연구소 소장 김형우▶창업벤처지원센터 창업연구교원 조중환
◆한국여성정책연구원▶기획조정본부장 김태홍▶성인지정책연구실장 유희정▶가족·평등사회연구〃 장혜경▶여성권익·안전연구〃 이수연▶여성고용·인재연구〃 박성정▶창의행정〃 권주미▶성별영향평가·통계센터장 김경희▶성인지예산〃 조선주▶가족·다문화연구〃 김이선▶평등사회연구〃 안상수▶여성권익연구〃 이미정▶안전·건강연구〃 장미혜▶여성고용연구〃 김종숙▶여성인재연구〃 오은진▶국제개발협력〃 김은경▶양성평등추진전략단장 최유진▶연구기획·평가팀장 전기택▶경영혁신〃 이규춘▶경영관리〃 김관옥▶정보재무팀장 직대 유명희▶검사역 이현화