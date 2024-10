우리가 정의하는 지도자는 ‘새로운 기회 만드는 창업자’

김경빈 기자

디어 학장 일행이 5일 중앙일보를 방문했다. 왼쪽부터 브랜던 베이커 공대 대외협력 부국장, 데니스 홍 교수, 홍석현 중앙미디어네트워크 회장, 비제이 디어 학장, 배양숙 ‘수요포럼 인문의 숲’ 대표. 김경빈 기자

‘인터넷이 탄생한 곳(the birthplace of the Internet)’이라는 애칭을 자랑하는 UCLA공대는 타임스 고등교육(Times Higher Education, THE) 평가(2013~2014)에서 세계에서 아홉 번째 자리를 차지했다. 미국에서는 5대 공대다. 2003년부터 UCLA 공대 학장으로 일하고 있는 디어 박사를 3월 5일 본지 9층 자료실에서 인터뷰해 미국 공대 교육의 현주소에 대해 들었다. 다음은 인터뷰 일문일답 요지다.

세계 10대 공과대 UCLA 공대 비제이 디어 학장

-한국 기업들이 선호하는 신입 사원의 범주 중 하나는 공대 출신으로 인문학·사회과학 소양이 있는 경우다. 미국에서도 그런가.

“그렇다. 특히 많은 최첨단 기술 기업이 사회과학·인문학과 친숙한 엔지니어를 원한다.”

-미국 기업들이 요구하는 자질은 무엇인가.

“다른 전공 분야의 직원과 협업하는 능력이다. 현장에서 다학문간(multidisciplinary, 多學問間) 작업이 많이 이뤄지고 있다. 그래서 예컨대 기계공학 전공 학생들도 각자의 관심에 따라 전기공학·컴퓨터과학 등 타 공학 분야 수업을 들어야 한다. 사회적 욕망(social needs), 다양한 그룹의 사람들이 어떻게 행동하는지에 대해서도 일가견이 있어야 한다. 그래서 특히 구글 같은 회사들이 사회과학·인문학 소양이 있는 엔지니어를 선호한다.”

-미국 공학 교육에서 최대의 과제는.

“공대에 입학하려는 학생들을 모두 수용할 수 없다는 게 문제다.”

-2003년 공대 학장으로 취임했을 때 UCLA 공대의 랭킹은 추락하고 있었다. 학장 취임 후 다시 올라갔다. 비결은.

“최고 수준의 교수들을 영입하는 게 가장 중요했다. 그 다음은 다학문간 교육과 연구를 강조했다. 진짜 도전적인(challenging) 문제를 해결하기 위해서는 다학문간 협업이 필수적이기 때문이다. 또 우리 커리큘럼은 능숙하게 소통하는 미래 매니저, 최고경영자(CEO)를 배출하기 위해 글쓰기·말하기 교육을 강조한다.”

-글쓰기·말하기는 교육이 그리 힘들지 않겠지만 협업은 어떻게 가르치나.

“학생들이 팀을 짜서 공동 프로젝트를 진행하게 한다. 교수들끼리도 팀을 통해 연구한다. 교수들이 모범을 보이면 학생들도 따라 한다. 협업하는 문화가 자연스럽게 생성되는 것이다.”

-최고의 교수진 확보는 결국 ‘돈’이 문제다.

“공격적으로 UCLA 동문들과 기업 사람들을 접촉했다.”

-결국 발로 뛰며 맨투맨(man-to-man)으로 학교 발전기금을 모금하는 게 최선인가.

“그렇다. 관계를 설정한 다음에는 신뢰를 인정받아야 한다. 신뢰가 최선이다.”

-UCLA 공대의 사명 중 하나는 “과학, 기계공학·항공우주공학 분야에서 미래를 이끌어갈 지도자들을 교육하는 것”이라고 돼 있는데 여기서 ‘지도자’란 무엇을 의미하는가.

“새로운 회사를 창립하고 새로운 기회를 만들어내는 기업인을 의미한다.”

-한국에서는 기업들의 대학 교육 만족도가 높지 않다. 신입 사원들을 처음부터 새로 가르쳐야 하는 경우도 있다는 것이다. 미국의 경우에는.

“우리는 그런 갈등이 없다. 우리는 기업과 협업하기 위해 노력한다. 우리가 바라는 것은 미래의 인력을 양성하는 것이다. 산업에 신속하게 흡수될 수 있는 엔지니어를 교육하기 위해서는 기업과 협업하지 않을 수 없다. 특히 이미 언급했듯이 팀원으로서 일하는 게 익숙하도록 학생들을 교육한다.”

-그렇다면 기업의 요구는 어떻게 수용하는가. 상설 채널이 있는가.

“있다. 학과마다 ‘산업자문위원회’가 있다. 기업 사람들이 와서 의견을 낸다. 기업에 무엇이 필요한지 말해 준다. 기업 요구는 커리큘럼에도 영향을 준다. 예컨대 한 학기로 끝나는 설계 강의를 현장의 요구에 따라 두 학기로 늘렸다.”

-UCLA 공대의 경쟁자는.

“매사추세츠공대(MIT), 스탠퍼드대, 버클리캘리포니아대(UC Berkeley), 미시간대, 조지아텍, 퍼듀대 등이다. 우수 학생 유치 측면에서는 스탠퍼드대, 버클리캘리포니아대와 경쟁한다.”

-미래에 엔지니어·공학자가 되려는 초·중·고 학생은 무엇을 준비해야 하는가.

“수학·물리학·화학·생물학 등 기초 과학을 배워야 한다. 더욱 중요한 것은 학생들이 상상력을 발휘해 손으로 직접 뭔가를 만들어보는 것이다. 새로운 것을 만들고, 테스트해보고, 문제가 생기면 해결해 작동하게 만드는 것이다. 그런 실제 체험의 과정에서 자신이 왜 기초 과학을 배워야 하는지 깨닫게 된다.”

-인도계 미국인인데, 인도 경제의 미래는 어떻다고 보는가. 인도계 미국인들의 미래는 엄청나게 밝지만 인도의 미래에 대해서는 의견이 갈린다.

“개인적으로 인도의 미래도 밝다고 본다. 인도 경제는 계속 성장할 것이며 인도인들은 더 많은 교육과 창업의 기회를 갖게 될 것이다. 새 행정부가 인도의 발전을 위해 매우 헌신적으로 노력하고 있기 때문이다. 특히 인도 정부는 매우 친(親)기업적이다.”

-인도계 가구당 중위소득(median income)은 9만 달러가 넘는다. 미국 내 인종 집단 중 최고다. 성공 비결은.

“딱 한가지를 지목한다면 교육에 대한 강조다. 모든 인도계 가정의 부모는 자녀 교육을 최우선시하며 자녀들을 위해 기꺼이 희생한다.”

-힌두교 전통도 중요한 역할을 하는가.

“힌두교는 기독교·이슬람 등의 종교와 달리 조직화된 종교가 아니다. 힌두교는 종교이기 전에 실행·관습이다.”

-공학이란 무엇인가.

“공학은 기예(技藝·art)이자 과학이다. 과학의 원칙을 활용해 사회가 사용할 뭔가 의미 있는 것을 만들고 성취한다는 점에서 기예다. 뭔가 근본적인 문제를 해결한다는 점에서는 과학이다.”

-우리 독자들에게 강조하고 싶은 것은.

“UCLA 공대는 한국 기업체들과 손잡고 한·미 양국 산학 협업의 빛나는 사례를 만들어낼 것이다.”

김환영 기자 whanyung@joongang.co.kr