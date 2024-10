[커버스토리] 137억 년 전부터 미래까지 들여다본다

최근 미국과 호주에서는 ‘빅 히스토리’ 열풍이 불고 있습니다. 우주의 시작부터 인류의 미래까지 말 그대로 모든 것의 역사를 다루는 빅 히스토리는 천문학과 지리학·역사학을 비롯한 모든 교과가 융합된 학문입니다.

마이크로소프트의 창업자 빌 게이츠가 1000만 달러를 투자해 화제가 되기도 했죠. 올해부터 우리나라에서도 일부 학교에 정규 교과목으로 도입된 빅 히스토리를 소개합니다.

모델= 문소희(안양 부안초 6), 사진=우상조 기자

역사는 역사인데 아주 거대한 역사를 영어로 표현하면? 정답은 빅 히스토리(Big history, 거대사)입니다. 인류의 등장부터 다루는 역사학을 넘어, 빅 히스토리는 생명이 등장하기도 전인 137억 년 전 우주의 탄생(빅뱅)부터 인류의 미래까지 모든 것에 대한 이야기를 다룹니다. 이토록 거대한 역사를 통해 무엇을 배울 수 있을까요?

놀랍게도 빅 히스토리는 이미 전 세계적으로 주목받는 융합과목의 대표주자입니다. 미래 산업에 관심 많은 빌 게이츠가 자신의 ‘세 번째 사업(3rd project)’이라 부를 만큼 애정을 갖고 있다죠. 미국에서만 1200여 개 학교에서 1만5000명 이상의 학생이 빅 히스토리를 수강하고 있습니다.

올해부터 우리나라 최초로 정규 교과목으로 빅 히스토리를 강의하는 서울 하나고 이효근 교사가 소중 독자들을 위해 일일 강좌를 열었습니다.

우주의 시간 몸으로 표현해보며 빅 히스토리 감 잡았죠

‘우주의 규모’ 영상 중 일부. 토성과 목성에 비해 크기가 작은 지구는 보이지 않는다.

첫 화면엔 그저 사람 한 명이 서 있을 뿐이었다. 하지만 곧 사람에서 출발한 영상은 줌아웃(Zoom out, 대상으로부터 멀어져 가는 것처럼 보이는 촬영기법)으로 이어져 변환을 거듭하면서 시선을 사로잡았다. 우주의 규모(The scale of the Universe, http://htwins.net/scale2)를 표현한 동영상이다. 끝없는 줌 아웃 영상에서 지구는 먼지처럼 작아졌고 곧 사라졌다.

“이제 서서히 조그만 별들이 보이네. 저건 베가라는 변광성이야. 점점 더 큰 세계로 간다. 저 카이퍼벨트는 태양계 전체 크기야. 태양계만한 태양도 있어. 저것들은 성운이야. 태양계보다 크지. 이제 갤럭시, 은하구나.”(이효근 교사) 은하가 모여 만든 은하단을 넘어 신(神)의 시선에서 바라보는 상상의 우주까지 도착해서야 영상의 줌아웃은 멈췄다. “이젠 마이크로의 세계로 가볼까? 다시 사람에서부터 시작이야. 이 세계에 존재하는 가장 작고 작은 것으로 줌인(Zoom in)해 보자.” 아이들 사이에서 탄성이 터져 나왔다.

“우리가 살고 있는 세상은 이렇게 끝을 알 수 없는 거대한 우주부터 눈으로 확인할 수 없는 미세한 세계까지 굉장히 다양하게 구성돼 있단다. 빅 히스토리는 이 모든 것에 대한 이야기지. 지금부터 빅뱅, 우주의 탄생을 거쳐 현재를 지나 미래까지 볼 거야. 그리고 이 모든 정보를 우리가 어떻게 선택해서 받아들여야 할지도 배울 거란다.”

우주의 시간은 8개의 문턱(threshold, 임계국면)으로 나눌 수 있다. 문턱은 빅 히스토리를 이해하는 중요한 요소 중 하나다. 빅 히스토리는 우주의 모든 것의 역사를 137억 년의 시간 길이와 8개(또는 10개)의 문턱으로 구분한다. 하나의 문턱을 넘을 때마다 이전과 전혀 다른 새로운 세계가 펼쳐진다. 첫 번째 문턱은 우주의 시작, 137억 년 전 빅뱅이다. 이후 2억 년 동안 아무 것도 없던 공간에서 우주 먼지가 붙고 떨어지기를 반복하다가 어느 순간 또 새로운 문턱이 생겼다. 별과 원소의 탄생이다.

“태양계는 46억 년 전, 최초의 생명체는 35억 년 전에 생겼지. 단세포 생명체에서 다세포 생명체로 진화하기까지 무려 29억 년이 걸렸단다. 그리고 공룡이 6500만 년 전에 멸망했고, 인류의 조상은 600만 년 전에 나타났어. 지금 모습의 인간이 나타난 건 20만 년 전, 문명의 시작은 1만 년 전이고, 단군의 등장은 5000년 전, 대한민국의 건국은 70년 전이야.” 설명을 들은 학생들은 색도화지에 저마다 한 개씩 우주의 시간의 문턱을 상징하는 그림을 그렸다. 제한시간은 5분.

완성한 그림을 들고 아이들은 우주의 연대기를 표현하기 위해 넓은 공터가 있는 경희궁으로 향했다. 빅뱅을 맡은 안민영(서울 신가초 6) 양이 기준점이다. 한 걸음을 1억 년으로 잡고 각자 걸음을 옮기기 시작했다. 별과 원소의 탄생을 맡은 이소영(서울 서일중 1)양은 민영양으로부터 두 걸음, 최초의 다세포 생명체를 맡은 김태윤(서울 서일중 1)양은 102걸음을 걸은 뒤 멈춰 섰다. 공룡 멸망과 인류의 조상, 인간을 맡은 오혜성(서울 신기초 5)군과 박세진(성남 운중중 1)군, 임태령 인턴기자는 무려 137걸음을 걸어가야 했다. 저만치 떨어진 아이들이 깔깔대며 “얼굴도 안 보여요!”라고 소리쳤다. 마지막 문턱을 맡은 아이까지 모두 직선으로 자리를 잡자 드넓은 공터 전체에 길고 긴 줄이 생겼다. 우주의 연대기다.

우주 연대기 체험. 빅뱅을 상상해 그린 안민영(왼쪽)양과 별과 원소의 등장을 그린 이소영양의 뒤로 다른 학생들이 서 있다.

“이제 빅 히스토리에서 무엇을 배우는지 감이 좀 오니? 우리는 모든 것의 지식을 알 필요는 없어. 대신 완전히 새로운 세상이 열리는 가장 큰 문턱, 임계국면에 대해 배울 거란다.”

임계국면을 이해하는 데는 한 편의 동화를 알아둘 필요가 있다. ‘골디락스와 세 마리 곰’ 이야기다. 숲 속에서 길을 잃은 소녀 골디락스가 작은 집을 찾아 몰래 숨어들었다. 배가 고파 식탁 위를 보니 뜨거운 수프, 차가운 수프, 적당한 온도의 수프가 있어 마지막 것을 먹고 피곤해서 침실을 가보니 큰 침대, 작은 침대, 자기 키에 딱 맞는 침대가 있어 마지막 침대에 누웠다는 내용이다. 과학계에서는 ‘골디락스 조건(딱 알맞은 출현 조건)’을 설명하기 위해 즐겨 인용한다. “연관 없이 각각 존재했던 것들 사이에 딱 알맞은 출현 조건이 갖춰졌을 때 엄청나게 새로운 것이 탄생한다는 거지. 빅 히스토리의 8개 문턱이란 바로 골디락스 조건이 충족됐을 때를 말하는 거란다. 각 문턱의 골디락스 조건이 무엇이었는지를 배우게 되면 세상이 어떤 원리에 의해 만들어졌는지 이해할 수 있게 된단다.”

빅 히스토리 수업을 듣고 있는 학생들.

막연했던 개념이 서서히 이해되는지 아이들의 얼굴에 미소가 번졌다. “그런데 얘들아, 지금까지 내가 한 말을 다 믿니?” 시간이 정지된 듯 아이들이 조용해졌다. 초롱초롱했던 아이들의 눈빛이 혼란스러워보였다. “내가 인간은 20만 년 전에 나타났다고 했잖아. 그런데 내가 그 사실을 직접 보고 온 걸까? 내가 너희들에게 거짓말을 하는 거면 어쩌려고? 선생님이란 존재는 과연 진실만 말할까?” 대답을 못하는 아이들을 바라보며 이 교사는 말을 이었다. “이 세상을 사는 수많은 사람들이 저마다 수많은 이야기를 하지. 빅 히스토리를 통해 인간들이 말하는 모든 것 중에서 어느 것이 좀 더 신뢰할 만한지 판단하는 방법에 대해서도 배운단다.”

김태윤양이 다세포생물체의 등장을 상상해 그리고 있다.

실제 빅 히스토리 수업은 교사와 학생이 끊임없이 질문을 주고받으며 진실에 접근하는 게 본래의 수업 방법이다. 정보 수집 방법과 비판적인 사고력을 연습하다 보면 신뢰할 만한 정보를 판단할 능력이 생긴다는 교육관을 기반으로 한다.

“특정 사건이 일어난 연도를 외우라고 강요하지 않아. 지구가 언제 탄생했는지는 인터넷 검색만 해 보면 바로 나오는데 굳이 외울 필요가 없지. 대신 ‘모든 전문가들이 말하는 정보를 어디까지 믿어야 할까?’ ‘신뢰할 만한 정보란 과연 어떤 원리를 갖고 있나’ 등이 빅 히스토리의 주요 관심사야. 정보가 있다고 해서 무조건 믿을 게 아니라는 거지. 검색도 하고 방법론에 대해 얘기하면서 ‘증거’와 ‘상상’ 부분을 구분할 수 있도록 능력을 기르는 게 중요하거든.”

수업을 듣고 나서

박세진(성남 운중중 1) 인간은 우주 앞에서 먼지 같은 존재라는 말이 실감났어요. 그리고 평소에 궁금증이 생기면 인터넷에 검색하거나 누군가의 조언을 받았는데, 수업을 듣고 나니 그동안 내가 속았을 수도 있다는 생각이 들었죠.

김태윤(서울 서일중 1) ‘과연 우주는 얼마만큼 클까?‘라는 궁금증이 풀렸어요. 그림으로 역사의 큰 문턱(임계국면)들을 표현하면서 우주의 탄생 과정을 머릿속에 생생하게 그려볼 수 있었습니다.

박준혁(서울 신기초 5) 드넓은 우주를 머릿속에 계속 그려 넣으면서 우주를 느꼈습니다. 큰 우주뿐 아니라 마이크로의 세계를 여행하면서 세포·DNA·XY염색체·쿼크 등도 볼 수 있어 재미있었어요.

안민영(서울 신가초 6) 빅 히스토리에는 역사뿐 아니라 과학·사회·물리학·화학 등이 포함되어 있다는 걸 처음 알게 됐어요. 오늘 수업에서는 빅뱅부터 인류의 탄생까지 배웠지만 다음에는 미래에 일어날 수 있는 일들에 대해 배우고 싶어요.

이소영(서울 서일중 1) 빅 히스토리를 ‘빅뱅에서부터 빅맥까지’라고 표현한 것이 가장 기억에 남아요. 어려울 수 있는 빅 히스토리의 개념을 이렇게 재미있고 간결한 말로 나타낼 수 있다는 것이 놀라웠죠.

오혜성(서울 신기초 5) 우주에 대한 호기심이 더 커졌어요. 우리에게 중요한 태양도 우주에서 보면 수천억 개의 별 중 하나일 뿐이라는 것도 배웠죠. 인터넷이나 책에 나온 사실이 다 맞는 것이 아니기에 항상 의문을 갖고 옳고 그름을 판단하고 싶어요.

박다영(서울 수색초 6) 우리가 알고 있는 모든 것들이 ‘왜 그럴까?’라는 아주 간단한 질문에서 시작됐다는 걸 알게 됐어요. 평소 ‘굳이 왜 이렇게 많은 지식을 배워야 할까’ 의문이 있었는데, 사실을 잘 판단하기 위해서는 통합된 지식이 필요하다는 생각이 들었습니다.

글=이지은 기자, 임태령 인턴기자 ichthys@joongang.co.kr 사진=우상조 기자 woo.sangjo@joongang.co.kr

▶소년중앙 페이스북

▶소년중앙 지면 보기

▶소년중앙 구독 신청