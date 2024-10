MC몽 '언프리티 랩스타' 참여 논란, 프로듀싱 전액 기부…방송 출연은 NO

`MC몽 언프리티 랩스타` [사진 중앙포토]



가수 MC몽이 Mnet 예능프로그램 '언프리티 랩스타’ 에 참여한다.

MC몽의 언프리티 랩스타 출연 소식이 전해지며 방송복귀 논란이 불거지자 MC몽 측이 입장을 밝혔다.

MC몽 소속사 웰메이드 예당 측은 25일 “MC몽이 Mnet ‘언프리티 랩스타’ 프로듀서로 참여해 음악을 공개하는 것은 맞지만 직접 방송에는 출연하지 않는다”고 밝혔다. 또 “트랙 작업에만 참여할 뿐이고 방송 복귀는 아니다”라고 강조했다.

Mnet ‘언프리티 랩스타’ 제작진도 “MC몽이 ‘언프리티 랩스타’ 마지막 트랙 프로듀서로 참여하지만 직접 방송에 출연하지는 않는다”며 “MC몽이 이번 ‘언프리티 랩스타’ 마지막 트랙 프로듀싱 비용 전액을 기부하겠다는 의사를 제작진에 전달해왔다”고 전했다.

'언프리티 랩스타’는 지난해 Mnet에서 방영한 힙합 서바이벌 ‘쇼미더머니’ 스핀오프 프로그램으로, 여자 래퍼 컴필레이션 앨범 제작을 놓고 8인의 실력파 여자 래퍼들의 치열한 맞대결을 보여주고 있다.

'언프리티 랩스타'의 이전 트랙의 프로듀서로는 블락비 지코, 버벌진트, MC메타, D.O 등이 참여했다.

지난 방송에서 마지막 트랙의 프로듀서가 '신비주의 스타'라고 힌트를 내보내 서태지·지드래곤부터 외국의 유명 아티스트들의 이름이 오르기도 했다. 원래 MC몽의 출연은 Mnet 측의 극비였다.

병역기피 논란으로 활동을 중단했던 가수 MC몽은 지난해 정규 6집 ‘디스 미 오어 미스 미’(MISS ME OR DISS ME)과 올해 ‘송포유’(SONG FOR YOU)를 발표하며 음악활동을 재개했다.

MC몽 언프리티 랩스타 참여 소식에 네티즌들은 “MC몽 언프리티 랩스타, 출연은 안 해도 영향은 끼치는구나” “MC몽 언프리티 랩스타, 방송 복귀는 언제쯤” “MC몽 언프리티 랩스타, 음악은 끝까지 하네" 들의 다양한 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

