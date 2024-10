호남대 사회적기업, 함평군 13개 학교서 방과 후 교실

호남대 랄랄라스쿨이 교육 여건이 열악한 농촌과 도서 지역 학생들을 위한 방과 후 학교를 연다. ‘즐거운 방과 후 학교’라는 의미를 지닌 랄랄라스쿨은 2012년부터 대학 구성원들 주도로 방과 후 수업을 해온 사회적기업이다.

호남대는 24일 “전남 지역의 첫 방과 후 학교 운영을 위해 함평군 내 초등학생과 중학생들을 대상으로 교육 특화 프로그램을 시작했다”고 밝혔다. 함평교육특구란 이름이 붙은 프로그램에는 초등학교 10곳과 중학교 3곳 등 13개 학교가 참여한다. 농촌·도서 지역 방과 후 학교 활성화를 위해 전남도교육청이 위탁 운영을 맡긴 프로젝트다.

해당 학교에서는 내년 2월 말까지 로봇교실과 음악교실·쿠킹클래스 등 106가지 프로그램이 운영된다. 주중 수업은 정규수업이 끝난 뒤인 오후 1시30분부터 5시까지 열린다. 토요일 오전에 열리는 토요 방과 후 수업은 연간 30여 차례에 걸쳐 진행된다.

교육 기부활동인 IT스퀘어 체험과 오감 진로스쿨, 찾아가는 IT 과학실험 등에 대한 관심도 높다. 호남대 IT스퀘어에서 열리는 IT체험 프로그램에서는 정보기술의 역사와 IT 솔루션, 유비쿼터스 등이 다뤄진다. 초등학생 700여 명이 IT 세계를 직접 체험하게 된다.

오감 진로스쿨은 중학생 300여 명을 대상으로 한 직업 체험 프로그램이다. 청소년들이 꿈과 끼를 찾을 수 있도록 로봇공학자와 바리스타·요리사·원예치료사 등 다양한 직업 세계를 소개한다.

