장윤주 예비신랑 공개…SNS 여기저기에 '예비신랑 공개'

장윤주 예비신랑 공개

5월 결혼을 앞둔 톱모델 장윤주(35)가 본인의 인스타그램과 트위터에 글을 남겼다. 4살 연하 사업가로 알려진 예비신랑과 자랑과 결혼에 대한 축하 답례다. 내용은 다음과 같다.

'Two are better than one'

여행과 음악을 사랑하는 제게 평생의 여행 메이트가 생겼습니다. 갑작스런 기사로 많이 놀라셨죠. 오늘은 많은 분들의 축하를 받으며 패션 쇼 무대에 올랐습니다. 고마워요. 관심과 사랑에 힘입어 결혼 준비 잘 해서. 물 흐르 듯 자연스럽고 아름답게 살게요. 나이는 저보다 어리지만 성품이 선하고 성실한 나무 같은 사람입니다. 멋진 싱글로 살고 싶었던 마음 그 이상으로 서로를 섬기고 사랑하며 평생에 가장 좋은 친구가 되겠습니다. #5월의신부 #믿음 #소망 #사랑 #함께 #하나보단둘 #traveler #Trvr #2015

한편 장윤주 소속사는 23일 "장윤주가 4살 연하의 일반인과 5월 29일 오후 6시 결혼한다"고 밝혔다. 이어 "남자친구는 디자인 회사를 운영 중인 분이다. 연인 사이로 발전한 건 올해 1월부터다. 알고 지낸 건 그 전이다"라고 덧붙였다. 장윤주는 1980년생으로 올해 만 35세, 서른 여섯이니 결혼할 피앙새는 서른둘인 셈이다.

현재 장윤주는 서울 DDP에서 열리는 '2015 F/W 서울패션위크'에 참여하고 있다.

장윤주 5월 결혼 소식을 들은 네티즌들은 "장윤주 5월 결혼, 정말 잘 어울린다" "장윤주 5월 결혼, 부럽다" "장윤주 5월 결혼, 간만에 보는 잘 어울리는 한쌍" "장윤주 5월 결혼, 장윤주 현명한 듯" 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

장윤주 예비신랑 공개[사진 중앙포토, 장윤주 sns ]