장윤주 예비신랑 공개…4살 연하 훈남 예비신랑은? '깜짝'

장윤주가 예비신랑을 공개했다.

장윤주가 3월 24일 오전 자신의 인스타그램에 "'Two are better than one'(둘은 하나보다 낫다) 여행과 음악을 사랑하는 제게 평생의 여행 메이트가 생겼습니다"라는 글과 예비신랑 사진을 공개했다.

장윤주는 "갑작스런 기사로 많이 놀라셨죠. 오늘은 많은 분들의 축하를 받으며 패션 쇼 무대에 올랐습니다. 고마워요. 관심과 사랑에 힘입어 결혼 준비 잘 해서 물 흐르 듯 자연스럽고 아름답게 살게요"라고 글을 남겼다.

이어 "나이는 저보다 어리지만 성품이 선하고 성실한 나무 같은 사람입니다. 멋진 싱글로 살고 싶었던 마음 그 이상으로 서로를 섬기고 사랑하며 평생에 가장 좋은 친구가 되겠습니다"고 전했다.

장윤주는 5월 29일 오후 6시 서울 신사동 소망교회에서 결혼식을 올린다. 가족과 친지, 가까운 지인들만 초대해 교회식으로 치를 예정이다.

장윤주의 예비 신랑은 4세 연하의 사업가이며 현재 글로벌 디자인 회사를 운영하고 있다.

장윤주와 예비 신랑은 지난해 가을 처음 만나 올해 1월 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

