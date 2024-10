주변국선 ‘이란 카드’에 반발 … 오바마에겐 불가피한 선택

이슬람 극단주의 무장단체인 이슬람국가(IS) 격퇴를 위한 ‘이란 역할론’이 탄력을 받고 있다. 이란과 사이가 좋지 않은 이스라엘과 사우디 아라비아 등 주변국들이 이에 강력히 반발하고 있어 중동 정세가 더욱 복잡해져 가고 있다. 이란은 시아파,사우디는 수니파 종주국을 자처하고 있다. 이란은 유대국가인 이스라엘의 존재를 인정하지 않으려 한다.

IS 격퇴 위해 탄력 받는 ‘이란 역할론’

특히 중동에서 미국의 최대 우방인 이스라엘은 버락 오마바 대통령의 ‘이란 핵협상’ 전략을 강력히 비난하고 있어 미국의 중동정책에 걸림돌이 되고 있다. 강경파인 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이끄는 리쿠르당은 지난 17일 치러진 총선에서 승리를 거뒀다. 네타냐후 총리의 연임으로 양측의 대립은 더욱 격화될 것으로 보인다. IS 문제와 이란 핵협상, 이란의 역내 영향력 확대, 이스라엘ㆍ사우디 등 주변국들의 반발이 미국의 정책과 충돌해 중동 상황이 더욱 꼬이고 있는 형국이다. IS는 이라크와 시리아 외 다른 지역에서도 무차별 테러를 감행하는 등 기세가 꺾이지 않고 있다. 18일에는 북아프리카 튀니지의 수도 튀니스에 있는 바르도 국립박물관에서 총기난사 사건이 발생해 외국인 관광객 등 21명이 숨졌다.

블룸버그통신 등은 19일 “오바마 대통령이 이라크 내 IS 격퇴를 위해 이란의 군사적 지원을 묵인하는 가운데 이스라엘과 주변국들의 반발이 어떤 영향을 미치느냐에 따라 향후 중동 정세가 크게 달라질 수 있다”고 전망했다. 이와 관련 AP통신은 “현재로선 오바마 대통령의 정책 방향이 크게 달라지지 않을 것”이라고 내다봤다. 가능하면 임기 내에 이란 핵문제를 해결하고, IS 격퇴를 위한 군사작전에 미국의 전면 개입을 꺼리는 입장을 고수할 것이라는 얘기다. 이를 위해서는 오바마 대통령이 IS 문제에 대한 이란의 개입을 묵인할 수 밖에 없다는 것이다.

이란 “우리 도움 없이 IS 격퇴 불가능”

이란 정부도 공공연히 “우리의 도움 없이 IS를 완전히 격퇴하는 것을 불가능하다”고 말하고 있는 만큼 미국과 이란의 암묵적 동조는 유지될 것으로 보인다.

실제 최근 IS가 점령하고 있는 이라크 티크리트 탈환작전에서 미국은 빠졌다. 이라크군과 시아파 민병대, 친정부 수니파 민병대가 작전을 주도했다. 이중 시아파 민병대는 이란이 실질적으로 통제하는 세력이다.

이라크도 이란의 역할에 호의적이다. 칼리드 알오베이디 이라크 국방장관은 “이라크는 외부의 지원이 절실한 상황이다. 이란이 도움을 주는 것에 대해 개의치 않는다”고 밝혔다.

이 같은 상황 전개에 주변국들의 반발은 거세다. 우선 이스라엘은 미국이 IS 격퇴를 위해 이란 핵문제에 대해 소극적인 태도를 보이고 있다고 목소리를 높이고 있다. 역내에서 가장 큰 적대국 중 하나인 이란의 핵무기 보유를 우려하는 것이다.

네타나후 총리는 지난 3일 미 의회에서 한 연설에서 “이란 핵협상은 나쁜 협상이며 결국 이란에게 핵무기 개발의 기회를 주는 것”이라며 오바마 대통령을 정면으로 공격했다.

사우디도 이란의 부상을 강력히 견제하고 나섰다. 사우드 알파이잘 사우디 외무장관은 “(이란이 참여하는) 티크리트 탈환 작전을 볼 때 우리의 우려가 현실로 나타나고 있다”며 “미군 주도의 국제동맹군이 IS를 상대로 대규모 지상전에 돌입해야 한다”고 촉구했다. 이란의 개입에 제동을 걸겠다는 의도다. 사우디는 또 미국이 주도하는 이란 핵협상에 대해서도 강력히 비난했다. 투르키 알파이잘 사우디 왕자는 영국 BBC 방송과의 인터뷰에서 “이란 핵협상이 타결되면 사우디도 핵에 관한 권리를 추구할 것”이라고 경고했다.

979년 이란 혁명 이후 적대관계를 유지했던 미국과 이란의 이 같은 움직임에 대해 전문가들은 양국의 불가피한 선택이라고 분석하고 있다. 미국의 경우 2003년 이라크 침공을 통해 중동에서의 패권 확장을 노렸으나 결국 실패했다. 8150억 달러의 전비를 쏟아 부었으나 효과를 보지 못한 것이다. 이러한 사정을 고려해 미국이 중동 안정화 정책의 디딤돌을 이란으로 옮겼다는 분석이다. 중동의 강국인 이란을 통해 지역 안정과 미국의 영향력을 유지하겠다는 전략이다. 이란의 입장에서도 미국의 도움이 절실한 상황이다.

이라크 “이란 군사적 지원에 반대 안 해”

하산 로하니 이란 대통령은 2013년 취임한 이후 전임 대통령인 마무드 아마디네자드와는 달리 서방에 대해 상대적으로 유연한 정책을 펼쳤다. 하지만 핵문제로 인한 석유금수 등 경제제재가 강화됐고 국가경제는 더 이상 버티기 힘든 상황으로 몰렸다. 국민의 반미 정서는 여전하지만 국가 운영을 위한 새로운 결단이 필요한 상황에 처한 것이다. 이희수 한양대 문화인류학과 교수는 “이라크와 아프가니스탄에서 철군을 마무리했던 오바마 행정부가 IS라는 뜻밖의 골칫거리를 만났다”며 “이란은 같은 시아파 벨트인 시리아에도 막대한 영향력을 행사하고 있어 IS 문제 해결을 위해서는 이란이 도움이 필요하다는 것이 미국의 전략적 판단”이라고 분석했다. 하지만 “미국의 우방국인 이스라엘의 강한 반발을 어떻게 무마하느냐가 오바마 행정부의 과제 중 하나”라고 말했다.

최익재 기자