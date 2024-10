일본 애니매이션의 명가 스튜디오 지브라의 신작

'추억의 마니'가 오늘 개봉합니다.

미국 싱어송라이터인 프리실라 안이 OST 전체를 불렀어요.

주제곡입니다.

Fine On The Outside.

직역했을 때 '혼자여도 괜찮아'보다 '겉으로는 괜찮아'가 더 어울릴 것 같지만.

혼자 있는 게 익숙하고 괜찮지만. 문득 괜찮지 않다는 걸 알고 울고 싶다는 게 곡의 내용입니다.

안이 9년 전 쓴 곡이지만 OST 작업을 제안받고 원작 소설을 읽고선 이 노래를 추천했고, 감독이 흔쾌히 오케이했다고 합니다.

영화를 보지 않았지만, 아마 이 노래와 닮아 있겠죠.

그리고 대다수 사람들의 현재 역시 이 노래와 닮아 있는 것 같습니다.

한은화 기자 onhwa@joongang.co.kr