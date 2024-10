[백가쟁명:유주열]양회(兩會)와 베이징의 봄

양회(兩會)와 베이징의 봄

매년 춘제(春節 설)가 지나면 베이징에도 봄이 온다. 베이징의 봄과 함께 중국의 연중 최대의 정치행사 양회가 시작된다. 사람들이 새해가 되면 미국 대통령의 연두교서(the State of the Union Address)를 기다리듯 세계 2위의 경제를 가진 중국 국무원 총리의 국정업무보고(政府工作報告)가 발표되는 양회를 기다린다.

중국의 양회(兩會 two assemblies)란 국가최고 자문기관인 전국정치협상회의(CPPCC 정협)와 우리의 국회격인 전국인민대표대회(NPC 전인대)를 말한다. 인민대회당에서 개최되는 양회에 참가하기 위하여 전국에서 정협 위원 2000여명과 전인대 의원 3000명이 화려한 의상으로 베이징으로 몰려온다.

특히 소수 민족출신들은 울긋불긋한 민족전통의상을 입고 천안문 거리를 활보한다. 베이징의 호텔은 만원이 되고 주요 음식점은 사람들로 가득 찬다. 최근에는 상황이 달라져 모피와 명품 백이 자취를 감추고 저녁 행사의 분위기도 썰렁해질 정도로 검소해졌다고는 하지만 아직도 베이징 시민은 양회기간을 잔치 날로 생각한다.

이때가 되면 베이징에서 가장 바빠지는 사람들이 있다. 대사관에 근무하는 각국의 외교관과 베이징에 주재하는 외국의 언론 특파원이다. 그들은 발표되는 업무보고를 통하여 중국의 한 해 정책을 전망 분석하여 본부에 보고하거나 언론에 보도한다.

전인대는 중국 공산당이 결정한 것을 추인하는 고무도장(rubber stamp)에 불과하다는 비판을 듣고 있으나 실제적으로 고유의 입법권 외에도 중요한 인사권을 행사한다. 국가주석과 부주석, 국무원 총리와 국무위원, 최고인민법원원장과 최고인민검찰원원장 등의 행정부와 사법부 수장의 임면권(任免權)을 가진다. 사실상 3권 분립 하의 우리 국회보다 막강한 권력을 가지고 있다.

2012년 말 제18기 중국 공산당 대회에서 총서기가 된 시진핑(習近平)과 정치국 상무위원인 리커창(李克强)은 다음해인 2013년 3월, 제12기 전인대 1차회의에서 각각 국가주석과 국무원 총리로 임명될 예정이었다. 따라서 2013년 3월의 전인대는 다른 해와 달리 중요하였다. 그런데 전인대 개최 얼마 전인 2013년 2월에 김정은의 북한이 중국의 반대에도 불구하고 느닷없이 세 번째 핵실험을 감행하였다. 중국의 잔치판에 찬물을 끼얹은 셈이다.

당시 시진핑 주석을 비롯하여 중국 지도자들은 불쾌한 감정을 감추지 않았다. 시진핑 주석이 지금도 북한의 김정은을 만나주지 않는 이유 중의 하나로 이러한 악연을 이야기하는 사람도 있다. 그런데 같은 전인대에서 지난 주 왕이(王毅) 외교부장이 북중(北中)정상회담 가능성 운운하며 앞서 잔치판을 망쳐 놓은 북한에 대해 관계 회복의 신호탄을 보낸 것은 아이러니하다.

금년도 양회는 3월3일 개막되었던 정협과 3월5일 개막되었던 전인대가 11일간의 열띤 회의를 끝내고 각각 13일과 15일 대단원의 막을 내렸다. 이번 양회의 핵심 포인트는 ‘신창타이(新常態 new normal)’와 ‘4개전면(四個全面)’의 공식화이다. ‘신창타이’는 저성장 구조를 새로운 노말(正常)로 인정한다는 것이다.

금년도 성장률 목표는 작년보다 더 떨어진 7%전후이다. 과거 중국은 성장률이 최소 8%는 되어야 고용이 유지되어 국정이 안정된다는 ‘바오바(保八)’ 주장이 있었다. 어느 정도 달려야 쓰러지지 않고 굴러가는 자전거 원리이다. 그러나 2012년부터 7.7%대로 떨어졌다가 2014년에는 목표 7.5%에도 미달하는 7.4% 성장에 멈추었다. 1998년 이래 16년만의 미달이었다. 금년은 이보다 더 낮은 7% 성장률을 제시하여 ‘바오치(保七) 마저 걱정하게 되었다. 반면에 국방예산은 전년대비 10.1%로 두 자리 숫자를 유지하고 있다.

‘신창타이’는 지난 해 개최된 중국 공산당의 ‘당중앙경제공작회의’에서 결정된 것으로 중국이 과거처럼 무리한 성장에 따른 대기오염 및 환경파괴에 대한 반성의 결과이다. 지난 30년 이상의 관(官) 주도로, 양(量) 중심의 고도성장 일변도에서 시장(民) 주도로, 질(質)중심의 성장을 지향하는 패러다임의 전환으로 보인다.

‘4개전면’은 1)전면적인 개혁심화, 2)전면적인 의법치국(依法治國), 3)전면적인 종엄치당(從嚴治黨), 그리고 4)전면적인 샤오캉(小康)사회건설이다. 이는 시진핑 주석 집권이후 중국의 꿈(中國夢)을 실현하기 위한 통치이념으로 시 주석의 집권기간 내내 반복해서 강조될 것으로 보인다.

그 외 외교정책으로 ‘일대일로(一帶一路)’가 있다. 이는 ‘당중앙외사공작회의’를 통해 주변국과의 관계를 ‘신형국제관계’로 정리하면서 구체화 된 것이다. 즉 육지에서는 ‘실크로드 경제벨트’ 해상에서는 ‘21세기 해상실크로드’로 하나의 벨트(one belt)와 하나의 로드(one road)의 경제권의 구상이다. 과거 중국이 유럽과 연결한 육지와 해상의 2개의 실크로드를 현대의 경제권으로 재현하는 것이다. 일부에서는 국내 성장 둔화를 해외에서 활로를 찾는 것으로 분석하고 있다.

국내정치나 사회문제에서는 ‘부정부패 척결’과 서민을 위한 ‘빈부의 격차해소’를 언급하였다. 성역 없는 반부패운동을 통해 빈곤층의 불만을 해소시키고 도시의 농민공 자녀의 교육문제에 대한 배려도 눈에 띈다.

필자가 베이징 대사관 근무 시 농민공이나 지방 출신의 도우미(阿姨)들이 집단으로 거주하는 베이징 외곽에 가보면 거주증이 없는 부모 때문에 학교를 가지 못하는 아이들의 교육이 큰 문제였다. 앞으로는 이들이 임시 거주증(暫住證)을 받아 제대로 교육을 받을 기회가 주어진다면 반가운 서민정책이 될 것 같다.

양회도 끝나고 베이징의 봄은 완연해졌다. 양회에 참석한 대표들은 가벼운 마음으로 귀향열차에 오르면서 내년을 기약한다. 차창 밖에 봄기운을 맞이하는 들판을 바라보면서 반부패 강화를 내세운 시진핑 주석의 ‘온수자청와(溫水煮靑蛙 천천히 끓는 물속의 청개구리)’를 곰곰이 음미할 것 같다.

전인대를 이야기할 때 빠트릴 수 없는 인물은 장더장(張德江) 상무위원장(우리의 국회의장)이다. 그는 우리말을 유창하게 잘한다. 라오닝성 출신으로 문화혁명 당시 조선족 자치구에 하방(下放)된 인물이다. 다행히 조선족 지도자 이덕수(李德洙)의 도움으로 옌볜대학 조선어학과를 졸업하고 김일성대학에 유학하였다.

1989년 장쩌민(江澤民) 주석의 북한 방문을 수행하면서 능력을 인정받고 큰 신임도 얻었다. 저장성과 광둥성 서기를 역임, 중앙과 지방에서 폭 넓은 국정경험을 통하여 국가 서열 3위가 되었다. 장더장 위원장은 한반도 최고 전문가로 우리가 계속 관심을 가져야 할 인물이다.