IS, 또 소년 ‘인질 처형’ 영상 공개

IS의 10대 소년 대원이 인질을 총살하는 모습이 10일(현지시간) 공개됐다. [유튜브 캡처]

이슬람 수니파 무장단체 이슬람국가(IS)가 10대 초반의 소년이 19세 인질을 총살하는 장면이 담긴 동영상을 10일(현지시간) 공개했다.

IS의 언론 매체 푸르칸을 통해 공개된 13분짜리 동영상에는 갓 10세가 넘은듯한 소년 IS 대원과 성인 IS 대원이 오렌지색 죄수복을 입은 인질 뒤에 서있다. 소년 대원은 “알라후 아크바르(알라신은 위대하다)”라고 외친 뒤 인질의 뒤통수에 9mm 반자동 권총 여러 발을 쏜다. 소년은 인질을 죽인 뒤 한 손을 들고 미소를 짓기도 했다. 소년 옆 성인 IS 대원은 “스파이를 뽑은 사람들을 찾아내 피를 볼 것이며, 어디서든 그들을 찾아내면 죽일 것”이라고 경고한다.

인질은 살해되기 전 자신이 이스라엘 정보기관 모사드에서 파견한 스파이이며, 19세의 무함마드 사이드 이스마일 무살람이라고 밝혔다. 무살람은 자신이 모사드 요원으로 발탁된 경로와 훈련받은 과정에 대해 설명한다. 그는 지난달 IS의 영문홍보잡지 다비크와의 인터뷰에서도 “IS에 가담해 수집한 무기 은닉처 등의 정보를 이스라엘 측에 넘겼다”고 밝힌 바 있다. 무살람은 지난해 10월 IS에 가담하기 위해 자발적으로 터키를 거쳐 시리아에 입국한 것으로 알려져 있다. 그러나 이스라엘 정보기관인 신베트는 “무살람은 스스로 이스라엘을 떠난 것”이라며 정보기관과의 연관성을 부인했다.

무살람의 가족은 그가 터키에 여행갔던 길에 실종됐다고 설명했다. 무살람의 부친 사이드 무살람은 “(동영상을) 알지 못한다. 내 아들이 모사드를 위해 일했을 리가 없다. IS가 아랍권과 전세계를 두려움에 몰아넣기 위해 이런 짓을 하는 것”이라고 분노했다. 무살람의 모친도 "19살짜리 정보기관 스파이가 말이 되느냐”며 아들의 정보요원설을 부인했다.

IS는 어린아이들을 ‘칼리파의 자녀들’이라고 부르며 테러에 동원해 국제적인 공분을 사고 있다. CNN은 “IS와 비슷한 극단적 무장 테러단체들은 공짜 학습 프로그램 등을 통해 어린이들을 모집, 무기 다루는 법과 자살 폭탄 테러 연습을 시키고 있다”고 보도한 바 있다. IS가 운영하는 ‘어린 사자 훈련소’는 만 16세 이하의 어린이들만 모여서 군사 훈련을 받고 있다.

카네기 중동센터의 달리아 게넘야즈벡 연구원은 “IS는 자신들이 수세에 몰릴 때마다 충격적인 영상을 공개해 사람들의 관심을 끌려 한다”고 설명했다. 선전을 통해 군의 패배를 보상하려는 심리라는 것이다. 지난 1월에도 카자흐스탄 출신으로 알려진 한 소년이 러시아 정보기관 요원 둘을 살해하는 영상을 공개한 바 있다.

