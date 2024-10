최연소 우승이 오히려 독 … 6년 동안 먼 길 떠돌아

안병훈이 유러피언투어의 기대주로 떠올랐다. 3년간 2부 투어에서 인고의 시간을 보내며 그의 골프는 더욱 견고해졌다는 평가다. [골프파일]

‘한중 핑퐁 커플’ 안재형과 자오즈민의 아들 안병훈(24). 안병훈은 2009년 US 아마추어 챔피언십에서 아시아 최초이자 최연소 우승(17세10개월)으로 차세대 스타 탄생을 알렸다. 하지만 안병훈은 프로의 높은 벽을 실감하며 이후 6년의 시간을 인내해야 했다. 프랭크 시나트라의 ‘마이웨이’ 가사(The record shows I took the blows, And did it my way)처럼 고난을 자신만의 방식으로 헤쳐나간 안병훈은 올 시즌 유러피언투어에서 마침내 잠재력을 발휘하고 있다.

지난 2009년 US 아마추어 챔피언십 결승. 안병훈은 벤 마틴(미국)을 5홀 남기고 7홀 차로 누르며 압도적인 우승을 차지했다. 아시아 최초이자 최연소 우승이라는 타이틀을 거머쥔 안병훈은 한 순간에 특급 유망주로 떠올랐다. 우승도 그렇지만 탁구로 세계를 정복한 안재형과 자오즈민의 아들이라는 배경이 더해져 비상한 관심을 끌었다.

한·중 핑퐁 커플의 아들

안병훈은 “US 주니어 대회에서도 2번 모두 지역 예선에서 떨어진 경험이 있어 큰 기대를 하지 않았다”고 말했다.

안병훈의 우승은 기록이었다. 종전 우즈가 가지고 있던 18년7개월이라는 최연소 우승 기록을 다시 썼다. ‘타이거 저격수’ 양용은의 포효와 안병훈의 영광이 오버랩 되면서 차세대 스타의 탄생을 예고했다.

안병훈은 2011년 예정보다 일찍 프로로 전향했다. 하지만 그는 PGA 투어는 물론이고 유러피언투어 등 1부 투어 Q스쿨을 통과조차 못했다. 캐디백을 멨던 아버지 안재형씨는 아들의 이른 프로 전향 결정이 못내 아쉬웠다. 선수 생활을 통해 아마와 프로의 격차를 몸소 겪은 안재형은 프로 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있을 때까지 대학에서 실력을 더 갈고 닦았으면 하는 바람이 있었다. 안씨는 “병훈이가 US 아마추어 챔피언십에서 최연소로 우승하는 등 성적이 좋게 나자 마치 자신이 최고인 냥 우쭐한 측면이 있었다. 들뜬 기분을 가라앉히려 말도 많이 했지만 당시에는 귀에 들어오지 않은 듯했다”라고 냉정하게 평했다.

결국 US 아마추어 챔피언십의 업적은 골퍼 안병훈에게 독이 됐고, 현실과 이상은 너무나도 달랐다. Q스쿨에서 연이어 낙방했고, PGA 2부 투어 시드조차 따내지 못했다. 안병훈이 유일하게 뛸 수 있었던 무대는 유러피언투어 2부 뿐이었다.

이렇다 할 성적을 내지 못한 안병훈은 안재형과 함께 8~9시간 동안 자동차를 타고 유럽 전역을 돌며 1부 입성을 꿈꿨다. 2012년 2부 투어에서 상금랭킹 82위에 머문 그는 2013년 25위에 올랐다. 3년째인 지난해 비로소 빛을 봤다. 7월 열린 디 오픈에서 공동 26위로 한국 선수 최고 성적을 냈다.

안병훈은 한 달 뒤 2부 투어 롤렉스 트로피에서 우승컵을 차지하며 불붙은 샷감을 이어갔다. 결국 상금랭킹 3위에 올라 고대했던 1부 투어 풀시드를 획득했다.

2부 3년 만에 1부 진출

안병훈은 올해 유러피언투어에서 12위-5위-13위-7위-45위로 꾸준한 성적을 내고 있다. 안병훈은 “일단 1차 목표는 시드를 유지하는 거다. 2부 투어에서 시간을 보내면서 치열한 승부 세계를 경험했기 때문에 자신 있다. 1부 투어 코스가 더 어렵지만 2부에서 착실히 준비했기에 나만의 길을 걸어가겠다”고 굳은 각오를 드러냈다.

날카로운 눈매와 붕어빵 외모도 그렇지만 안병훈은 엄마 아빠를 빼닮아 승부욕이 강하다. 안씨는 아들의 운동선수로서 승부욕을 100점으로 평가했다. 안병훈도 “부모님께 물려받은 경쟁 DNA가 있어서 남한테 지는 게 싫었다”고 말했다.

안병훈은 올해부터10년 넘게 자신을 뒷바라지했던 아버지 대신 전문 캐디를 영입해 홀로서기를 하고 있다. 안씨는 “시즌 초반 예상보다 너무 잘하고 있지만 1년을 길게 보고 매 경기에 집중했으면 한다. 안 된다고 조급해 하지 말고 골프인생은 기니까 차분히 한 단계씩 밟아 나가 성공한 골퍼가 됐으면 한다”고 했다.

김두용 기자 enjoygolf@joongang.co.kr