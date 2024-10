은하계 가장 빠른 별 발견…"지구에서 달까지 5분 속도로 이동?"

'은하계 가장 빠른 별 발견'[사진 중앙포토]

은하계에서 가장 빠른 별은 어떤 것일까?

동화같은 질문에 대한 답을 줄 수 있는 발견이 최근 과학계에서 일어나고 있다.

이른바 '은하계에서 제일 빠른 별 발견'이다.

지난 5일(현지시간) 뉴욕타임스는 ‘유럽 남부관측소’ 천문학자 슈테판 가이어 등 연구진은 사이언스지에 발표한 논문에서 ‘US 708’로 명명된 초당 1200km 속도로 이동하는 별을 발견했다고 전했다. 이 별이 현재까지 알려진 은하계에서 가장 빠른 별로 인정받고 있다.

US 708 별은 지구에서 달까지 5분만에 주파할 수 있는 속도를 가지고 있으며 연구진은 이런 속도라면 2500만년 후에는 이 별이 은하계에서 벗어나게 될 것이라고 분석했다.

앞서 그동안 발견된 초고속도 별은 은하수 중심부인 블랙홀에 가까이 다가갔다가 발생한 추동력으로 속도가 빨라진 반면, US 708은 짝꿍 별의 폭발로 추동력을 갖게됐다는 차이점이 있다.

연구진은에 따르면 이 별의 속도, 궤도, 회전 양상을 분석한 결과 US 708이 서로의 궤도를 도는 한 쌍의 별 중 하나였다.

US 708은 적색 거성이고 짝꿍별은 백색 왜성이었다. 두 행성의 궤도가 매우 가까워지자 US 708의 헬륨 성분이 짝꿍별로 옮겨갔고 옮겨간 헬륨이 응축되면서 짝꿍 별이 폭발하게 된 것이다. 결국 이때 발생한 폭발력에 의해 US 708은 우주를 돌진하게 됐다.

이번 연구 결과는 별이 수명을 다해 폭발하는 이른바 ‘초신성’ 폭발 발생 원인에 대해 더 많은 단서를 제공할 것으로 여겨지고 있어 전세계적 관심을 집중시키고 있다.

은하계에서 가장 별을 발견했다는 소식에 네티즌들은 "은하계에서 가장 빠른 별 발견, 그렇게 빨리 움직일 수가 있구나" "은하계에서 가장 빠른 별 발견, 정말 동화같은 얘기다" "은하계에서 가장 빠른 별 발견, 미국은 대단하군" "은하계에서 가장 빠른 별 발견, 엄청난 속도군" 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

'은하계 가장 빠른 별' [사진 중앙포토]