[핫키워드] ‘겨울옷 보관법, 은하계 가장 빠른 별, 우버 승차공유 서비스, 황사 대처 방법, 이번 주말 날씨’

▶ 겨울옷 보관법, 내년에도 새옷처럼! '완벽하네'

겨울옷 보관법이 눈길을 사로잡고 있다.

세탁 과정 중 옷감이 마모되지 않도록 좋은 소재의 코트는 자주 세탁하지 않는다. 부분적으로 오염된 경우 세제를 푼 물을 깨끗한 천에 묻혀 닦아낸다. 드라이클리닝했을 경우 바람이 잘 통하는 곳에 걸어 기름기를 날린다.

세탁소에서 받은 비닐 커버를 그대로 씌워놓으면 옷에 기가 차고 드라이클리닝 후 남은 기름기 때문에 좀이 생길 수가 있다. 반드시 전용 커버를 사용해 보관한다.안 입는 셔츠를 커버처럼 씌우는 것도 실용적인 방법이다.

드라이클리닝 후 패브릭 스프레이를 가볍게 뿌려 냄새를 제거한다. 스웨터나 카디건과 같은 니트류는 옷걸이에 걸면 처지거나 자국이 그대로 남아 옷이 변형되기 쉬우니 접어 보관한다. 통풍이 잘되는 바구니에 담아두면 옷에 습기가 차지 않고 변형되지 않는다. 옷을 반으로 접은 뒤 같은 크기의 습자지를 사이사이에 끼워 넣으면 습기를 방지해준다.

브러시로 옷의 표면에 쌓인 먼지와 공해 물질들을 가볍게 털어낸다. 후드의 퍼도 브러시로 먼지나 오염 물질을 털어낸다. 옷걸이에 걸어 날씨 좋은 날 통풍시키면 냄새가 날아갈 뿐만 아니라 털상태가 보송보송하게 유지된다. 옷걸이에 걸어두면 솜이 눌리거나 털이 아래로 뭉쳐 자칫 변형될 수 있으니 잘 접어 보관한다.

▶ 은하계 가장 빠른 별 발견…초속 1200km로 '똑딱!'

은하계에서 제일 빠른 별이 공개돼 화제다.

지난 5일(현지시간) 뉴욕타임스는 ‘유럽 남부관측소’ 천문학자 슈테판 가이어 등 연구진은 사이언스지에 발표한 논문에서 ‘US 708’로 명명된 초당 1200km 속도로 이동하는 별을 발견했다고 전했다.

US 708 별은 지구에서 달까지 5분만에 주파할 수 있는 속도를 가지고 있으며 연구진은 이런 속도라면 2500만년 후에는 이 별이 은하계에서 벗어나게 될 것이라고 분석했다.

앞서 그동안 발견된 초고속도 별은 은하수 중심부인 블랙홀에 가까이 다가갔다가 발생한 추동력으로 속도가 빨라진 반면, US 708은 짝꿍 별의 폭발로 추동력을 갖게됐다는 차이점이 있다.

연구진은에 따르면 이 별의 속도, 궤도, 회전 양상을 분석한 결과 US 708이 서로의 궤도를 도는 한 쌍의 별 중 하나였다.

US 708은 적색 거성이고 짝꿍별은 백색 왜성이었다. 두 행성의 궤도가 매우 가까워지자 US 708의 헬륨 성분이 짝꿍별로 옮겨갔고 옮겨간 헬륨이 응축되면서 짝꿍 별이 폭발하게 된 것이다. 결국 이때 발생한 폭발력에 의해 US 708은 우주를 돌진하게 됐다.

이번 연구 결과는 별이 수명을 다해 폭발하는 이른바 ‘초신성’ 폭발 발생 원인에 대해 더 많은 단서를 제공할 것으로 여겨지고 있어 전세계적 관심을 집중시키고 있다.

▶ 우버 승차공유 서비스 중단…결국 백기, '포상금 100만원'은?

우버테크놀로지는 6일부터 우버의 승차공유 옵션인 우버엑스 서비스를 중단한다고 밝혔다. 또 리무진 서비스를 제공하는 프리미엄 옵션인 우버블랙은 현행 여객자동차 운수사업법에 맞추어 제한 운영하기로 결정했다고 했다.우버테크놀로지는 "이는 택시업계를 향한 제안의 일부로 이루어진 결정"이라고 말했다.

또 회사측은 "서울시 해당부서(택시물류과)와의 논의와 권고에 따라 당사의 비즈니스가 규제 안에서 정확하게 규정됨으로써 한국의 이용자들과 파트너 운전자들, 지역사회 모두에게 최선이라는 판단 아래 이루어진 결정"이라고 말했다.

우버테크놀로지는 또 택시업계를 위한 제안의 일부로 서울시 택시들의 혁신과 서비스 향상에 도움이 되고자 우버의 플랫폼을 자유롭게 이용할 수 있도록 지속적인 서비스를 제공할 것이라고도 했다.

회사측은 서울시와 택시 업계와의 타협점을 도달하는 데 있어 협력할 것이며, 함께 규제 옵션을 모색할 것을 기대한다고 했다.

우버 엑스는 스마트폰 앱을 통해 일반 승용차와 승객을 연결하는 서비스다. 서울시와 택시업계는 이 서비스가 운수사업법 위반이라면서 최고 100만원의 포상금을 내걸기도 했다.

▶ 황사 대처 방법, 외출 시 마스크 착용은 필수

황사대처법이 공개됐다.

황사경보나 주의보가 발령된 날엔 어린이와 노약자를 비롯해, 호흡기 질환을 가진 사람은 밖으로 나가지 않는 게 좋다.

실외활동이 필요하다면 황사방지용 마스크를 착용해야 한다. 전문가들이 황사 대처법으로 가장 먼저 마스크를 꼭 착용할 것을 권하는 이유다.

특히 마스크에 작은 입자의 황사와 미세먼지 등을 걸러내는 기능이 있는지 꼭 체크해야 한다. 식약처 허가를 받은 황사 방지 마스크의 경우 아주 작은 미세먼지 입자까지 걸러내는 기능을 하기에, 허가 마크를 확인하는 것이 좋다.

또한 아무리 좋은 마스크도 오래 쓰면 안쪽이 오염될 위험이 있어 1~2일쯤 쓰고 새로 사서 쓰는 게 좋다.

황사 대처법으로는 외출 후 관리도 중요하다. 귀가해서는 얼굴과 손발을 씻고 양치질을 하는 등 철저한 위생 관리가 관건이다.

외출 후 물을 충분히 마셔 수분을 취하는 것과 실내 습도 유지도 좋은 황사 대처법이라고 볼 수 있다.

▶ 이번 주말 날씨…완연한 초봄 날씨

주말인 7일 전북지역은 대체로 맑고 포근한 날씨가 예상돼 봄나들이에 최적의 날씨로 보인다.

미세먼지 농도는 보통(일평균 31~80㎍/㎥) 수준이며, 대기가 건조해 화재에 유의할 필요가 있겠다.

기상청은 "아침 최저 기온은 영하 4~0도, 낮 최고 기온은 10~14도로 낮과 밤의 기온차가 크다"면서 건강관리를 당부했다.

전북북부 앞바다의 예상풍속은 북-북동 5~8㎧, 파고는 0.5m로 잔잔하게 일겠다. 군산 앞바다 간조시각은 오전 10시42분이고 만조는 오후 4시26분으로 조석(潮汐) 주기는 평균 12시간 25분이다.

휴일인 8일은 대체로 맑다가 오후부터 점차 구름이 많아질 전망이다.

기온은 아침 최저 영하 5~영하 1도, 낮 최고 14~16도가 되겠고 바다의 물결은 서해남부 전해상에서 0.5~1.0m로 일겠다.

9일 월요일은 기압골의 영향을 받아 대체로 흐리다 오후부터 점차 맑아지겠고 찬바람이 강해 춥겠다.

기온은 아침 최저 2~5도, 낮 최고 6~8도가 되겠고 바다의 물결은 서해남부 전해상에서 1.0~5.0m로 점차 매우 높게 일겠다.

