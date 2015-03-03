[인사] 교육부 外

◆교육부▶경기도 제2부교육감 문병선▶대학정책과장 신문규▶세종시교육청 최병만<승진>▶학생복지정책과장 강병구▶학교생활문화과장 오성배▶진로교육정책과장 최승복
◆문화체육관광부▶고위공무원 및 국장급 국외직무훈련 파견 전병극
◆산업통상자원부<실장급 전보>▶통상차관보 우태희<실장급 승진>▶통상교섭실장 김학도<국장급 전보>▶자유무역협정정책관 정승일
◆보건복지부▶감사관실 복지급여조사담당관 김충환▶유엔 ESCAP 파견 현수엽▶보건의료정책실 응급의료과장 임호근▶〃 공공의료과장 황의수▶사회복지정책실 기초생활보장과장 박재만▶대변인실 홍보기획담당관 윤병철▶국립서울병원 총무과장 유재섭▶오송생명과학단지지원센터 지원총괄팀장 윤보영
◆고용노동부<고위공무원 전보>▶노동정책실 공공노사정책관 황보국▶대구지방고용노동청장 최기동
◆국민안전처<국장급 승진>▶재난관리실 재난복구정책관 임종철▶〃 재난대응정책관 윤용선▶해양경비안전본부 해양오염방제국장 김형만▶국방대 교육훈련 파견 이승우<국장급 전보>▶안전정책실 안전총괄기획관 김동현▶〃 생활안전정책관 최복수<과장급>▶재난관리실 재난보험과장 변지석
◆법제처<고위공무원 전보>▶경제법제국장 김형수▶법령정보정책관 이상희<부이사관 전보>▶행정법제국 법제관 백문흠▶사회문화법제국 〃 박영태<부이사관 파견>▶중앙공무원교육원 안상현<서기관 전보>▶대변인 윤강욱▶기획조정관실 기획재정담당관 양미향▶사회문화법제국 법제관 서용우▶법령해석정보국 경제법령해석과장 김은영▶〃 법령해석총괄과장 권태웅▶〃 자치법제지원과 진정용
◆식품의약품안전처▶소비자위해예방국 위해정보과장 이임식▶국무조정실 직무파견 김성곤
◆국세청<부이사관 승진>▶강남세무서장 박영태
◆문화재청<고위공무원단>▶문화재정책국장 이경훈▶국립무형유산원장 최맹식<과장급 전보>▶문화재보존국 천연기념물과장 홍창남▶문화재활용국 활용정책〃 이향수▶국립문화재연구소 연구기획〃 연웅▶〃 건축문화재연구실장 김덕문▶〃 보존과학연구실장 윤광진▶〃 국립경주문화재연구소장 심영섭▶〃 국립중원〃 최병선▶〃 국립가야〃 이만희▶국립해양문화재연구소 기획운영과장 차금용
◆중소기업청▶부산울산지방중소기업청 창업성장지원과장 이태원▶광주전남지방중소기업청 〃 유환철▶소상공인정책국 소상공인지원과장 위성인▶전북지방중소기업청장 정원탁
◆서울대▶수의과대학장 김재홍▶수의과대 부학장 한호재▶치의학대학원 학생부원장 노상호▶기록관장 김태웅▶서울대·포스코스포츠센터장 김선진
◆경인교대▶부총장 겸 교육전문대학원장 여상인▶교무처장 이명규▶학생〃 이동원▶기획〃 박영석▶연구처장 겸 산학협력단장 겸 학술정보원장 심창용▶전산정보원장 겸 원격교육·연수지원센터 소장 한선관▶교육연수원장 겸 평생교육원장 겸 지역거점교육지원센터 소장 이대형▶생활관장 김재호▶교육연구원장 장준호▶입학본부 본부장 임재훈▶교수학습지원센터 소장 겸 창의인성교육센터 소장 이준호▶미디어센터 소장 겸 커리어개발센터 소장 고문수▶학생상담센터 소장 겸 장애학생지원센터·양성평등센터 소장 최일선▶국제교류센터 소장 신명경
◆부산대▶교육부총장 겸 대학원장 안홍배▶생활환경대학장 한지숙▶예술〃 이민한▶의학전문대학원장 겸 의과대학장 우재석
◆강원대<춘천캠퍼스>▶동물생명과학대학장 김거유▶사회과학〃 이관열▶산림환경과학〃 조현길▶의생명과학〃 최용순▶자연과학〃 유영호<삼척캠퍼스>▶인문사회과학대학장 전일우
◆강릉원주대▶학생생활관장 구자혁
◆국민대<교무위원>▶자동차산업대학원장 허승진
◆한국폴리텍대학◆학장▶한국폴리텍Ⅰ대학 심경우▶한국폴리텍Ⅱ대학 김소림▶한국폴리텍Ⅲ대학 김인배▶한국폴리텍Ⅴ대학 안희석▶한국폴리텍Ⅵ대학 허광▶한국폴리텍Ⅶ대학 박희옥▶한국폴리텍특성화대학 이배섭◆지역대학장▶제주캠퍼스 노정진▶안성캠퍼스 김명희▶청주캠퍼스 이현수▶아산캠퍼스 윤기설▶홍성캠퍼스 이운성▶김제캠퍼스 김주성▶순천캠퍼스 김흥재▶포항캠퍼스 이문규▶부산캠퍼스 도재윤▶울산캠퍼스 박광일▶항공캠퍼스 권일현◆교장▶한국폴리텍다솜학교 이상덕
◆데일리스포츠한국▶사장 배성한