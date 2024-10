레너드 니모이 별세 [사진 영화 스타트렉 캡처]

레너드 니모이 별세, 톰 행크스 "레너드 니모이는 스팍 그 이상"



'스타 트렉'에 출연한 미 영화배우 레너드 니모이가 세상을 떠났다. 84세.

지난 27일 영국 일간지 미러 등 외신에 따르면 할리우드 배우 레너드 리모이가 폐질환으로 사망했다.

보도에 따르면 레너드 니모이 아들 애덤은 27일 니모이가 이날 오전 로스앤젤레스에서 말기 만성 폐쇄성 질환으로 사망했다고 밝혔다.

레너드 니모이는 1970년대와 1980년대에 미국 TV시리즈 '스타트렉'에서 외계인의 피가 섞여 언제나 이성적인 사고만 하는 스팍 역을 맡아 인기를 모았다.

특히 스타 트렉에서 뾰족한 귀의 인기 캐릭터 스팍을 맡은 니모이는 팬들에게 영원히 스팍으로 기억된다. 레너드 니모이는 영화감독으로도 주목을 받았다.

또 레너드 니모이는 책을 출판하는가 하면 시를 짓는 것에도 능력을 보였고 포토그래퍼로도 활동할 만큼 다방면에서 재능을 보였다.

할리우드는 그의 죽음에 애도를 표하고 있다. 영화배우 톰 행크스는 자신의 트위터에 “레너드 니모이는 스팍 그 이상이었다. 하지만 스팍을 통해 우리에게 선물을 준 것이다(Leonard Nimoy was more than Mr. Spock. But Mr. Spock is his gift to us all. Live long and prosper)”라고 밝혔다. 또 세스 맥팔레인은 “니모이는 우리에게 가장 훌륭하고 고귀한 캐릭터를 선물해준 사람이다(RIP Leonard Nimoy. So many of us at NASA were inspired by Star Trek. Boldly go)”라고 밝혔다.

온라인 중앙일보 ‘레너드 니모이 별세’