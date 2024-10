디지털 시대의 바탕을 이룬 수학자들

[문제 1] 다음 등식이 성립하도록 괄호 안에 적절한 +, -, ×, ÷ 연산 기호를 차례대로 넣으시오.

3 □ 2 □ 6 □ 1 = 1

[문제 2] 다음의 수열을 보고 곱과 합의 측면에서 규칙을 찾아 물음표에 들어갈 숫자를 적으시오.

[문제 3] 다음과 같이 성냥개비로 이루어진 도형에서 3개의 성냥개비를 제거하여 정사각형 3개를 만드시오.

수학은 예로부터 논리학과 밀접한 관계를 맺어 왔다. 20세기 중반 이후에는 논리학과 관련한 이론들이 전자회로나 칩으로 구현돼 컴퓨터를 비롯한 디지털 IT 시대의 핵심 기술로 자리잡고 있다.

영국의 수학자이자 논리학자인 드 모르간(De Morgan, 1806~71)은 근대 대수학 개척자로 알려져 있다. 논리학적 측면을 개척한 선각자 역할을 했으며, 논리적 명제와 집합 연산에서의 기초 규칙인 '드 모르간의 법칙'을 발견했다. 한편 벤 다이어그램으로 유명한 영국 수학자 존 벤(John Venn, 1834~1923)도 논리학을 연구했다. 그는 형식논리에 있어 다이어그램(도표)을 사용해 논리나 집합 사이의 관계를 보다 쉽게 이해할 수 있게 했다.

수학교수였던 드 모르간은 영국 낭만파 시인인 바이런(Byron)의 딸 에이다 러브레이스에게 수학을 가르쳤고, 친구 베비지(Babbage)에게 그녀를 소개해 ‘분석엔진’이라는 이론적 컴퓨터를 완성하는 데 큰 도움을 줬다. “수학적 발견의 원동력은 논리적 추론이 아니고 상상력”이란 명언을 남긴 그는 『형식적 논리학(Formal Logic)』 등의 유명한 저서를 남겼다. 또 인류 최초로 수학적 귀납법이란 증명법의 개념을 사용했다.

특히 그는 자신의 이름이 붙은 드 모르간의 법칙(De Morgan's laws)으로 요즘 중고등학생에게도 친숙하다. 이 법칙은 수리 논리학이나 집합론에서 논리곱, 논리합, 그리고 논리부정 연산간의 관계를 기술, 정리한 것이다.

드 모르간의 법칙의 핵심은 와 와 같은 규칙들인데, 이 법칙은 [그림]과 같이 논리곱이 논리합으로 변환될 수 있고 그 역도 성립한다. 이 법칙은 이후 수학적 증명과 컴퓨터 프로그래밍에도 자주 사용되고 있다. 이 법칙은 전자공학적으로 논리 회로에 응용되기도 한다. 컴퓨터 칩이나 반도체 전자회로에서 교집합을 나타내는 AND 연산, 합집합을 나타내는 OR 연산, 그리고 부정을 나타내는 NOT 회로와 일대 일로 대응한다. 드 모르간의 법칙은 반도체 회로의 효율에 크게 기여했으며, 드 모르간은 존 벤(John Venn), 조지 부울(G. Boole)과 함께 현대 논리학의 기반을 다지는 데 크게 기여했다.

[문제 1]에서는 하나의 답에 국한되지 말고 가능한 방법을 이리저리 조합하며 시도해본다.

[문제 2]에서는 3×2=6, 6+5=11, 11×2=22, 22+5=27과 같이 다음 수는 앞의 수에다 2를 곱하고, 그 수에다 5를 더한 숫자가 반복되는 규칙을 발견할 수 있다. 따라서 다음 수는 59 × 2=118이 된다.

[문제 3]에서는 꼭 3개의 정사각형만 남는 경우를 살펴보는 것이 중요하다.

정답

1. 순서대로 ×,-­, + 또는 ×, ÷, X

2. 59×2=118

김대수 교수 한신대 컴퓨터공학부