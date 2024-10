브라이언 ‘돈케어 노모어(Don't care no more)’…가사 보니 "질이 안좋네"



‘라디오 스타’ 브라이언이 전 여친을 겨냥해 만든 디스곡 ‘돈 케어 노 모어(dont care no more)’가 심의에 걸렸다고 밝혀 화제다.

지난 25일 오후 방송된 MBC ‘황금어장 라디오 스타’에 출연한 브라이언은 “전 여자친구를 디스하는 곡을 발표해 심의에 걸린 적 있다”라는 MC들의 말에 “처음으로 작곡했던 노래”라며 운을 뗐다.

브라이언은 “근데 랩이 너무 심했다”라며 “방송에서 쓸 수 없는 멘트다. 욕이 많았다. 영어로 되어 있어서 환희와 소속사 식구들도 무슨 내용인지 몰랐다”라고 밝혔다.

이에 규현은 브라이언이 “돈 케어 노 모어(Don't care no more)”라고 말하자 스마트폰으로 가사를 찾아봤고, 이를 본 김구라는 “진짜 질이 안 좋구나”라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

돈 케어 노 모어(dont care no more) 소식을 접한 네티즌들은 “돈 케어 노 모어(dont care no more), 정말 파격적이다” “돈 케어 노 모어(dont care no more), 심의에 걸릴만 했네” “돈 케어 노 모어(dont care no more), 전여친이 얼마나 미웠으면” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 브라이언의 ‘돈 케어 노 모어(dont care no more)’ 가사 속에는 ‘X같은 어떤 사람’, ‘씨X 날 혼란스럽게 해’, ‘원나잇스탠드를 했고’, ‘너의 XX같은 방식’, ‘잡X아 제발’ 등 심의에 어긋나는 내용이 담겨 있다.

‘돈 케어 노 모어(dont care no more)’ [사진 MBC ‘라디오스타’ 캡처]