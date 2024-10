스포츠카부터 미니밴까지 … 후보차 12대, 계급장 떼고 붙었다

올해의 차 어떻게 뽑았나

중앙일보 ‘2015 올해의 차(Car of the Year·COTY)’ 심사는 어느 때보다 쟁쟁한 후보들이 각축을 다퉜다. 이미 해외에서 많은 상을 받은 모델이 있는가 하면, 과거부터 인정 받아온 유명 차량들까지 자웅을 겨뤘다. 나아가 모델명을 제외하고 모든 것을 바꾼 차량이 참가해 다른 차들을 긴장시키기도 했다. 중앙일보 코티 사무국은 23일 8개 부문에 걸쳐 ‘올해의 차’심사 결과를 발표했다. 그러나 아쉽게 떨어진 차량들도 모두 승자나 다름없는 기량을 뽐냈다. 2차 심사를 중심으로 부문별 경합을 벌였던 차량들의 매력 포인트를 짚어봤다.

10년 이상의 경력을 가진 ‘올해의 차’ 심사위원들이 차량을 꼼꼼하게 따져보고 있다. 외관은 심미적 디자인과 조립 완성도, 기능성 등이 평가에 반영된다(왼쪽). 자동차의 성능은 물론 정비 편의성도 평가 항목에 포함된다.

혁신상 : i3 vs. Q50 vs. 뉴 C클래스

자동차의 고정 관념을 깨뜨리며 혁신성을 주도한 차량에 수여하는 게 바로 ‘올해의 혁신상’이다. 이 부문에선 BMW i3와 인피니티 Q50, 메르세데스-벤츠의 뉴 C클래스가 현장에서 경합을 벌였다. i3는 실용 가능한 전기차라는 장점을 바탕으로 미래형 소재를 사용했다는 점, 전기차의 약점인 무게 절감을 위한 노력이 돋보였다는 점에서 좋은 점수를 받았다. 인피니티 Q50은 신개념의 조향 시스템과 첨단 안전장비, 스포츠 하이브리드 시스템 등 새로운 개념을 제시했다는 평을 받았다. 벤츠 C클래스는 완벽에 가까운 완성도로 컴팩트 세단의 기준을 완전히 바꿔버렸다는 점에서 심사위원들 입에 회자됐다.

성능상 : 골프 GTI vs. F-TYPE vs. Q50

강력한 주행성능을 가감 없이 뽐내는 ‘올해의 성능상’ 부문에서는 폴크스바겐 골프 GTI와 재규어 F-TYPE, 하이브리드 시스템을 내세운 인피니티 Q50 등이 주요 후보군으로 꼽혔다. 골프 GTI는 언제 어디서나 쉽게 발휘되는 짜임새 있는 성능 덕분에 좋은 점수를 쌓았다. F-TYPE은 무서울 정도로 강력한 엔진 성능, 매력적인 배기음으로 심사위원들에게 찬사를 받기도 했다. 인피니티 Q50은 성능 향상을 위한 하이브리드 시스템, 시속 200㎞를 넘는 속도에서도 지치지 않는 강력한 주행이 인상적이었다는 평이 줄을 이었다.

디자인상 : F-TYPE vs. 쏘렌토 vs. 캐시카이

최고의 외관을 갖춘 자동차를 뽑는 ‘올해의 디자인’ 부문에선 재규어 F-TYPE, 기아 쏘렌토, 닛산 캐시카이 등이 조명을 받았다. F-TYPE은 환상적인 차체 라인과 스포티한 디자인에 어울리는 아기자기한 인테리어 분위기가 눈길을 끌었다. 쏘렌토는 부드럽고 강해 보이는 디자인이 수입차와 비교해도 손색이 없을 정도라며 찬사를 받기도 했다. 캐시카이는 다소 보수적인 독일 브랜드와 너무 젊은 일본 브랜드 사이에서 적절한 균형감을 찾은 디자인이라는 평이 많았다.

실내 공간에 대한 평가는 운전석?뒷좌석?트렁크 등을 하나하나 직접 체험하며 이뤄진다. 여러 명의 심사위원들이 한 차량에 탑승해 다인 승차 환경 만족도를 따져보기도 한다(왼쪽). 차량에 다양한 기능들이 추가되면서 조작 편의성과 시스템 완성도 역시 평가 대상이다.

스마트상 : Q50 vs. LF쏘나타 vs. 캐시카이

인피니티 Q50, 현대 쏘나타, 닛산 캐시카이 등은 각종 첨단 기능의 경쟁력을 평가하는 ‘올해의 스마트’ 부문에서 기능을 뽐냈다. 먼저 Q50은 운전자 성향에 맞춰 운전 환경을 바꿀 수 있는 점을 평가 받았다. 또한 2단 모니터, 고성능 하이브리드 시스템 등이 주요 경쟁력으로 부각되기도 했다. 현대 쏘나타는 한국 소비자들이 무엇을 원하는지 정확히 파악한 뒤 편의 장비를 구현한 덕분에 좋은 점수를 받을 수 있었다. 캐시카이는 동급 가격 모델에서 찾아볼 수 없는 다양한 편의 및 안전 장비를 갖춰 첨단 장치의 대중화를 이끌었다는 평도 얻어냈다.

친환경상 : S60 vs. SM5 D vs. 말리부 디젤

최고의 연비 경쟁력을 겨룬 ‘올해의 친환경상’에서는 볼보 S60 D2, 르노삼성 SM5 D, 쉐보레 말리부 디젤 등이 우위를 다퉜다. 세 차종 모두 디젤 엔진을 갖췄다는 점도 특징이다. S60 D2는 수입차 중 최고의 연비를 갖췄는데도 부족함 없는 성능까지 선보여 호평을 받았다. SM5 D는 연비 하나 만으로도 선택의 가치가 충분하다는 평가를 끌어냈다. 말리부 디젤은 주행 성능과 안전성, 여기에 연비까지 높다는 점이 주요 경쟁력으로 부각됐다.

올해의 RV : 카니발 vs. 캐시카이 vs. 쏘렌토

이번 평가에선 SUV 및 RV 시장이 빠르게 성장함에 따라 ‘올해의 RV’부문을 별도로 선정했다. 기아 카니발은 수입 미니밴과 견줘도 부족함 없는 완성도와 넓은 실내 구성으로 상당한 호평을 받았다. 닛산 캐시카이는 대중이 원하는 컴팩트 SUV의 요소들을 정확히 꿰뚫어 봤으며, 심지어 국산 SUV를 뛰어넘는 가격 대비 성능까지 확보했다는 평을 얻어냈다. 쏘렌토는 기존보다 향상된 안정감과 믿음직스러운 차체, 고급스러운 분위기를 갖춰 높은 점수를 챙겼다.

올해의 국산차 : 쏘나타 vs. 말리부 vs. SM5

올해 출시된 최고의 국산차 부문에선 현대 쏘나타, 쉐보레 말리부 디젤, 르노삼성 SM5 D 등이 자웅을 다퉜다. 쏘나타는 높아진 완성도와 가격대비 가치가 높다는 점, 말리부 디젤은 유럽식 주행 감각까지 갖췄다는 점이 경쟁력으로 부각됐다. SM5 D는 연비와 세금 등 유지비 면에서 경쟁 모델을 압도하며 심사위원들의 만족도를 높였다.

올해의 차 : C클래스 vs. 카니발 vs. LF쏘나타 vs. 캐시카이 vs. 골프 GTI

국산차와 수입차를 통틀어 한 해를 대표하는 ‘중앙일보 2015 올해의 차’를 두고 점수 쟁탈전에 나선 것은 메르세데스-벤츠의 뉴 C클래스와 카니발, LF쏘나타, 닛산 캐시카이, 폴크스바겐 골프 GTI 등이었다. C클래스는 디자인, 성능, 연비 모든 면에서 나무랄 것이 없어 1차 심사부터 강력한 올해의 차 후보로 꼽힌 바 있었다. 카니발과 LF쏘나타 역시 만족할만한 주행 성능과 디자인, 가격 대비 성능에서 심사위원들로부터 두루 좋은 점수를 받았다. 캐시카이 역시 유럽시장에서 인정받을 수 밖에 없는 다양한 경쟁력을 한번 더 재확인 시켜줬다. 골프 GTI는 비슷한 가격대에서 누릴 수 없는 성능과 누구나 쉽게 고성능을 즐길 수 있다는 매력이 크게 부각됐다.

오토뷰=글·사진 김선웅 기자, 김기태 PD startmotor@autview.co.kr