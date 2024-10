AOA '사뿐사뿐' 日 두 번째 싱글 발매…한류 열풍 주역 된다!

걸그룹 AOA가 일본에서 두 번째 싱글을 발매하고 '걸그룹 한류 열풍'의 선봉에 설 예정이다.

AOA는 25일 일본에서 두 번째 싱글 '사뿐사뿐'을 발매한다. 이번 싱글에는 지난해 11월 한국에서 발매돼 선풍적인 인기를 모았던 동명의 타이틀 곡 '사뿐사뿐'을 포함해 일본어 버전의 '단 둘이'(Just the two of us)와 '엘비스'(Elvis)가 수록된다.

앨범 정식 발매를 3주 앞두고 공개된 1분 30초 길이의 쇼트 버전 '사뿐사뿐' 뮤직비디오를 본 다국적 팬들은 "한국에서 공개된 뮤직비디오와 다르게 귀여운 느낌이 든다" "정식 발매가 기대된다" 등 응원을 보냈다.

AOA는 지난해 연말 일본 도쿄와 오사카에서 개최한 FNC엔터테인먼트 합동 공연인 FNC킹덤 무대에서 '사뿐사뿐'을 선사하며 현지 관객들의 폭발적인 호응을 얻은 바 있다. 특히 ‘짧은 치마’ ‘단발머리’에 이어 검은 고양이를 콘셉트로 내세운 ‘사뿐사뿐’까지 지난해 국내에서 3연속 히트에 성공해 일본에서 불러일으킬 캣우먼 열풍에 또 한 번 기대를 모은다.

AOA는 지난해 10월 싱글 ‘미니스커트(Miniskirt)’로 일본에 성공적으로 데뷔했다. 일본 기념일 협회가 AOA의 일본 데뷔일인 10월 1일을 ‘AOA의 날’로 지정하는 등 뜨거운 인기를 입증하며 일본 내 한류 걸그룹 돌풍을 주도했다.

온라인 중앙일보

[사진 FNC엔터]