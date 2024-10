2015년 아카데미 시상식의 럭키 참(Lucky Charm), 쇼파드

영화 ‘스틸 앨리스(Still Alice)’로 레드카펫을 밟은 ‘줄리앤 무어(Julianne Moore)’는 18K 화이트골드에 14.38캐럿의 페어컷 다이아몬드가 세팅된 이어링과 1.36캐럿의 다이아몬드에 4.22캐럿 마르퀴즈컷 다이아몬드가 세팅된 링, 그리고 1.17캐럿 다이아몬드에 10.06캐럿의 스퀘어 스텝컷(square step-cut) 다이아몬드로 장식된 화이트골드 링을 착용하고 시상대에 올라 여우주연상의 영예를 안았다.

2015년 2월 22일 L.A, 제 87회 아카데미 시상식이 진행됐다.

155년 전통의 스위스 시계 및 주얼리 명가인 쇼파드는 줄리앤 무어(Julianne Moore)와 에디 레드메인(Eddie Redmayne) 에게 각각 여우 주연상과 남우 주연상의 행운을 가져다 주었다. 쇼파드가 아카데미 시상식에서 행운을 가져다주는 '럭키 참(Lucky Charm)' 이라는 속설을 올해도 어김없이 입증하는 순간이었다.

2004년 영화 ‘몬스터’로 여우주연상을 거머 쥔 샤를리즈 테론을 시작으로 힐러리 스웽크, 헬렌 미렌, 마리옹 꼬띠아르, 케이트 윈슬렛, 페넬로페 크루즈, 제니퍼 로렌스와 지난해 여우주연상 수상자인 케이트 블란쳇과 남우주연상 수상자인 매튜 맥커너히에 이르기까지… 지난 10여 년간 역대 수상자들이 영광의 순간에 늘 쇼파드와 함께 했다.

매력적이고 우아한 퍼레이드의 광경을 연출하며 레드 카펫 위를 걷는 스타들, 화려한 이브닝 드레스와 반짝이는 쇼파드 주얼리를 착용한 배우들을 쫓는 카메라 플래쉬 터지는 소리는 인상적이다. 쇼파드는 상위 카테고리의 아카데미 수상자와 연속적으로 함께 한 유일한 제품이다.

영화 ‘사랑에 대한 모든 것(The Theory of Everything)’으로 남우주연상을 수상한 영화배우 ‘에디 레드메인(Eddie Redmayne)’은 플래티넘 소재에 블루 다이얼과 가죽 스트랩으로 클래식한 멋을 보여주는 쇼파드의 L.U.C XPS 워치를 착용하고 시상대에 올랐다.

쇼파드는 1998년부터 칸느 영화제의 공식 파트너로써 ‘황금 종려상(Palm d’or)’을 제작하고 칸 영화제의 최고 파트너로서 예술 문화와 영화에 대한 지원을 멈추지 않고 있다.

쇼파드의 여성의 본능적인 아름다움을 강조할 수 있는 작품들은 레드 카펫에 매우 익숙하다. 때문에 18년째 공식 파트너인 Canne 뿐만 아니라 Cesars, BAFTA’s, Golden Globes, Oscars 등 주요 영화제에 참석하는 수많은 배우들이 그들의 화려함을 돋보이기 위해 쇼파드를 선택했다.

1860년 스위스 주라(Jura)에서 루이 율리스 쇼파드(Louis-Ulysse Chopard)에 의해 설립된 쇼파드는 150년 이상의 역사를 지니며, 현재 전 세계적으로 하이앤드 워치와 주얼리 분야에서 독보적인 위상을 지니고 있다. 특히, 쇼파드의 공동 대표인 ‘캐롤라인 슈펠레’가 이끄는 오뜨 주얼리(Haute Joaillerie; 고급 주얼리) 는 우수한 컷팅 기술과 퀄리티로 세계적인 명성을 얻고 있다.

※ 쇼파드로 레드카펫을 빛낸 아카데미 시상식 수상자 (연도순)

2004 ? 샤를리즈테론, 여우주연상, 몬스터 Charlize Theron ,Best Actress, Monster

2005 ? 힐러리 스웽크, 여우주연상, 밀리언달러 베이비 Hilary Swank, Best Actress, Million Dollar Baby

2006 ? 레이첼 와이즈, 여우조연상, 콘스탄트 가드너 Rachel Weisz, Best Supporting Actress, The Constant Gardener

2007 ? 헬렌 미렌, 여우주연상, 더 퀸 Helen Mirren, Best Actress, The Queen

2008 ? 마리옹 꼬띠아르, 여우주연상, 라비앙 로즈 Marion Cotillard, Best Actress, La Vie en Rose

2009 ? 케이트 윈슬렛, 여우주연상, 책 읽어주는 남자 Kate Winslet, Best Actress, The Reader

2009 ? 페넬로페 크루즈, 여우조연상, 내 남자의 아내도 좋아 Penelope Cruz, Best Supporting Actress, Vicky Cristina Barcelona

2010 ? 모니크, 여우조연상, 프레셔스 Mo’Nique, Best Supporting Actress, Precious

2011 ? 콜린퍼스, 남우주연상, 킹스스피치 Colin Firth, Best Actor, The King’s Speech

2012 ? 미쉘 하자나비시우스, 감독상, 아티스트 Michel Hazanavicius, Best Director, The Artist

2013 ? 제니퍼 로렌스, 여우주연상, 실버 라이닝 플레이북 Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook

2014 ? 케이트 블란쳇, 여우주연상, 블루 재스민 Cate Blanchett, Blue Jasmine

2014 ? 매튜 맥커너히, 남우주연상, 달라스 바이어 클럽 Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>