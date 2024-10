들어메치고 얼굴에 공 던지고…흔들리는 '스포츠맨십'

[앵커]

구기종목 경기가 열리는 그라운드와 코트가 격투기장으로 바뀐 걸까요. 잉글랜드 6부리그 축구경기에선 들어메치기 기술까지 나왔습니다.

김진일 기자입니다.

경기 도중 상대로부터 심한 태클을 당한 선수가 가해선수를 번쩍들어 바닥에 내리꽂습니다.

레슬링에서나 나올 법한 들어메치기 기술를 구사한 선수는 곧장 퇴장당했습니다.

퇴장선수 소속팀은 "심한 태클을 한 선수는 옐로카드만 받고, 우리 선수는 레드카드를 받았다"고 불만을 터트렸는데, 그만한 게 다행입니다.

들어메치기 기술, 이번에 농구코트입니다.

미국 플로리다주의 한 초등학교에선 농구코치가 같은 학교 교사를 들어메쳤다가 경찰에 체포됐는데, 그 장면이 CCTV에 고스란히 잡혔습니다.

[스테판 알드리히/홀리힐 경찰서장 : 그건 의도적이었죠. 농구를 하면서 들어 메치기를 하진 않잖아요.]

미국 대학농구에선 이런 황당한 일도 벌어졌습니다.

리바운드를 잡은 선수가 상대선수 얼굴로 공을 던져버립니다.

터치아웃 유도였을 뿐 고의가 아니라고 해봤지만 테크니컬 파울을 피할 수는 없었습니다.

얼마 전 태국 킹스컵에서 우리선수를 폭행한 우즈벡 선수가 출전정지 1년의 중징계를 받은 것처럼, 스포츠맨십을 잊은 선수에겐 돌아갈 건 비난과 징계뿐입니다.

