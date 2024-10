무게보다 광채 … 더 아름다운 디자인 위해 원석 절반 이상 깎아내

티파니 다이아몬드는 캐럿보다 정교한 커팅을 통해 광채를 중요시한다. [사진 티파니앤코]

티파니 다이아몬드의 가장 큰 매력은 광채다. 이는 다이아몬드 캐럿(Carat)보다 정교한 커팅(Cut)을 통해 광채를 중요시하는 티파니의 철학 덕분이다.

일반적으로 다이이몬드를 평가하는 기준으론 4C를 꼽는다. 연마(Cut)·색상(Color)·무게(Carat)·투명도(Clarity)이다. 티파니의 다이아몬드 선별 기준에는 이 4가지에 ‘외관(Presence)’이 더해진다. 또 하나의 다이아몬드 품질 기준을 제시하고 있는 것. 이에 ‘4C & Beyond’라고 한다. 티파니는 궁극적인 아름다움을 지닌 광채를 극대화하기 위해 최고 등급의 다이아몬드에 대해 엄격한 기준을 적용해 측정하고 있다고 밝혔다.

티파니가 정의하는 최상의 다이아몬드는 ‘최고의 광채를 지닌 다이아몬드(Diamonds with the Most Brilliance)’다. 티파니 다이아몬드 연마사들은 원석의 절반 이상 손실되는 것을 감수한다. 캐럿을 우선시하는 일반적인 커팅과 다르다. 캐럿이 가격에 영향을 미치지만 그것만으로는 다이아몬드의 가치를 결정할 수 없기 때문이다. 이런 커팅의 차이가 티파니의 전설을 만들고 있다.

티파니는 무색이거나 무색에 가까운 색상등급의 다이아몬드만을 사용한다. 다른 회사에서 등급을 받았어도 티파니 감정소의 감정에서 엄격한 자체 색상 등급 기준점에 걸치게 되면 아래 단계 등급을 받는다.

투명도는 다이아몬드의 무결함 정도를 측정하는 기준이다. 티파니 보석학자들은 결함있는 다이아몬드 사용을 철저히 배제한다.

티파니는 외관(Presence)이라고 통칭되는 고유의 기준을 강조한다. 그중 ‘컷의 정확성’에서 아름다운 광채를 발산하는 티파니 다이아몬드가 탄생한다. 연마사의 높은 기술 수준이 없으면 제작이 불가능하다. 완벽한 비율로 연마됐음을 의미하는 ‘대칭성(sym metry)’은 중심에서 벗어난 테이블(Table)이나 큘렛(Culet), 모양이 다른 패싯(Facet), 물결 모양, 평행하지 않은 거들(Girdle)이나 테이블 같은 결함을 용납하지 않는 엄격함에서 얻어진다.

티파니는 자체 감정소를 운영하고 있다. 최첨단 시설과 전문 지식을 갖춘 보석학자들로 구성됐다. 티파니 감정소는 ISO 인증을 받았다. 이곳에서 엄선된 다이아몬드는 정교한 커팅과 각 면의 정확한 배열을 통해 광채가 극대화된다. 이렇게 나타나는 광채는 티파니 웨딩 링을 돋보이게 하는 가장 중요한 요소다. 티파니 다이아몬드엔 품질을 보증하는 ‘티파니 다이아몬드 증서’가 주어진다. 0.18 캐럿(ct) 이상의 티파니 다이아몬드에는 고유번호가 레이저로 각인돼 있다. 현미경으로 30배 확대했을 때만 확인할 수 있다.

배은나 객원기자