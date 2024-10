수니파 극단세력 이슬람국가 조직원들을 호되게 꾸짖는 용감한 시리아 할머니가 화제가 되고 있다. 시리아에서 촬영된 것으로 추정되는 이 영상에서 할머니는 IS 조직원에게 '악마'라고 부르며 "너희들이 한 짓은 신의 방법으로 한 것이 아니다"라고 IS의 폭력적인 만행을 강하게 비난했다.

또한 알 아사드 정권이나 IS는 어떤 세력도 이길수 없을 것이라면서 IS 조직원에게 알라신에게로 돌아오라고 촉구했다. IS 조직원들이 자신들의 정당성을 주장하며 항변하자 할머니는 "당신들은 당나귀처럼 서로를 죽인다"고 말했다.

[영상=isis isis 유튜브 채널]