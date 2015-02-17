[인사] 통일부 外

◆통일부<고위공무원단 전보>▶남북회담본부 상근회담대표 배광복▶북한이탈주민정착지원사무소장 이수영▶6·25전쟁납북진상규명위원회 사무국장 이충원▶통일준비위원회 사무국장 서호▶국립외교원 교육훈련 파견 이정옥<과장급 전보>▶기획조정실 창조행정담당관 오대석▶남북회담본부 회담협력과장 김석규▶통일교육원 지원관리과장 강기찬▶북한이탈주민정착지원사무소 교육훈련팀장 배충남
◆법무부<검찰수사서기관 전보>▶대검찰청 검찰연구관 곽명규▶대전고검 사건과장 김진태▶대구고검〃 구대원▶부산고검〃 강팔성▶서울중앙지검〃 정순철▶〃집행2과장 문현철▶〃피해자지원과장 복두규▶〃수사제1과장 양문호▶〃수사제2과장 윤진웅▶〃수사지원과장 유재성▶〃조직범죄수사과장 배경환▶〃마약수사과장 곽대규▶〃검사직대 김종일▶서울동부지검 총무과장 장병인▶〃조사과장 권태균▶서울남부지검 총무과장 김승현▶〃사건과장 최정환▶〃집행과장 김인석▶〃수사과장 이용철▶서울북부지검 총무과장 유정민▶〃집행과장 임창빈▶〃수사과장 오수남▶서울서부지검 총무과장 문병대▶〃사건과장 표선억▶〃조사과장 이규석▶〃수사과장 김영일▶〃검사직대 박재운▶의정부지검 수사과장 유병규▶인천지검 총무과장 임승조▶〃사건과장 강용경▶〃수사과장 박공우▶〃마약수사과장 최진▶부천지청 총무과장 허웅▶수원지검〃 한생일▶〃집행과장 이무중▶〃수사과장 김재섭▶〃공판송무과장 허섭▶〃검사직대 여기열▶성남지청 총무과장 최병훈▶〃수사과장 최동순▶〃검사직대 전효수▶평택지청 사무과장 원응복▶춘천지검 총무과장 백문호▶〃사건과장 김호민▶대전지검 사건과장 윤치호▶〃조사과장 이상용▶〃검사직대 김진웅▶천안지청 사무과장 손상채▶대구지검 사건과장 김성훈▶〃검사직대 최영근▶대구서부지청 총무과장 하석모▶경주지청 사무과장 김의곤▶김천지청〃 박무선▶부산지검 수사과장 신현성▶〃수사지원과장 강정춘▶〃범죄정보과장 변해근▶〃조직범죄수사과장 임환용▶〃공판과장 정병옥▶〃검사직대 강균일▶창원지검 수사과장 박형석▶광주지검 총무과장 정평화▶〃사건과장 이득수▶〃집행과장 문해식▶〃조사과장 위형량▶전주지검 총무과장 정훈구▶〃사건과장 박귀원▶〃집행과장 조병모▶〃수사과장 조연기▶〃검사직대 정택률▶제주지검 총무과장 윤태수▶〃사건과장 강재성▶〃수사과장 구자승<검찰수사서기관 승진>▶ 범죄예방기획과 조경익▶서울북부지검 검사직대 김용운▶인천지검 집행과장 이승철▶〃검사직대 이인주▶안산지청 검사직대 박영범▶강릉치청 사무과장 신무승▶청주지검 수사과장 원종식▶부산지검 사건과장 서영종▶〃집행과장 정태용▶〃기록관리과장 박범준▶〃마약수사과장 이경▶부산동부지청 총무과장 문복남▶울산지검〃 김삼술▶〃사건과장 김웅용▶〃집행과장 김운상▶〃검사직대 신종근▶창원지검 총무과장 윤영우▶〃조사과장 김광렬▶〃검사직대 최병구▶진주지청 사무과장 윤재순▶통영지청〃 윤성진▶광주지검 검사직대 강구길<기술서기관 승진>▶대검찰청 정보통신과 변흥구
◆국방부<국장급>▶국방교육정책관 서형석
◆행정자치부<과장급 전보>▶정책평가담당관 서주현▶협업행정과장 이창규▶재정정책〃이우종▶지방행정연수원 교육총괄과장 임근창▶국가기록원 콘텐츠기획과장 이상훈▶정부청사관리소 공사관리과장 이기흥▶〃 기획과장 황승진▶과천청사관리소 시설과장 서용석
◆문화체육관광부<국장급 교육훈련 파견>▶국립외교원 이우성
◆농림축산식품부<국장급 전보>▶농식품공무원교육원장 장승진<과장직위 승진>▶농촌정책국 경영인력과장 서준한▶국립농산물품질관리원 기획조정과장 변상문▶한국농수산대학 운영지원과장 이동흥▶국립종자원 동부지원장 김도범<과장급 전보>▶국립농산물품질관리원 운영지원과장 김연백▶〃 소비안전과장 이상혁▶〃 전북지원장 임종길
◆산업통상자원부<과장급 전보>▶자유무역협정협상총괄과장 안세진▶자유무역협정서비스투자과장 권혜진
◆보건복지부<국장급>▶보건의료정책실 보건의료정책관 이동욱▶건강보험정책국장 강도태▶사회복지정책실 사회서비스정책관 최성락<과장급>▶사회복지정책실 지역복지과장 배금주▶〃 급여기준과장 김영선▶〃 사회보장조정과장 신준호▶보건산업정책국 보건의료기술개발과장 정영기▶고용노동부(장애인고용과장) 파견 김수영▶기획조정실 창조행정담당관 임숙영▶장애인정책국 장애인자립기반과장 양동교▶인구정책실 요양보험운영과장 이상희▶보건복지인력개발원(보건복지교육본부장) 파견 맹호영
◆고용노동부<부이사관 승진>▶인천고용센터소장 오복수<과장급 전보>▶국제협력담당관 정진우▶노동시장정책과장 김도형▶지역산업고용정책〃 박광일▶청년취업지원〃 김우동▶사회적기업〃 이성룡▶근로기준정책〃 권창준▶서울동부지청장 이화영▶서울서부〃 김환궁▶부천〃 김연식▶성남〃 임영미▶안양〃 이철우▶여수〃 김영기▶대구고용센터소장 이상복▶장애인고용과장 김수영▶산재보상정책〃 노길준<과장급 파견>청년위원회 민길수 조정숙
◆여성가족부<과장급>▶국제협력담당관 최용식
◆국토교통부<과장급 전보>▶자동차안전 및 서비스 선진화기획단장 김용석▶교통정책조정과장 김영태▶행복주택개발과장 이상주▶철도운행안전과장 박건수▶항공철도사고조사위원회 사무국장 김용원
◆해양수산부<국장급 주재관 및 교육파견>▶주영국대사관 공사참사관 박준영▶해양수산부 조승환▶국립외교원 최준욱
◆공정거래위원회<부이사관 승진>▶감사담당관 권철현▶시장구조개선과장 송정원▶시장감시총괄과장 송상민▶카르텔총괄과장 최영근<과장급 전보>▶경쟁제한규제개혁작업단장 강신민▶제조업감시과장 남동일▶정책홍보담당관 안병규▶국립외교원 파견 이용수▶공정거래위원회 성경제<과장 직위 승진>▶카르텔조사과장 김의래▶가맹거래과장 박기흥▶대전사무소장 배찬영
◆국민권익위원회<과장 전보>▶행정관리담당관 민성심<서기관 승진>▶부패심사과 하홍순▶청렴연수원 교육지원과장 고영창
◆특허청<일반직 고위공무원 승진>▶특허심판원 심판장 김영진<과장급 전보>▶가공시스템심사과장 김희태▶농림수산식품심사과장 구본경▶산업재산보호정책과장 서을수▶정보개발과장 최일승▶국제협력과장 박용주▶특허심판원 심판관 김용훈 이호조 김근모<서기관 승진>▶대변인실 조규환▶산업재산정책과 여덕호▶산업재산보호지원과 이원재▶상표심사1과 최태섭▶국제상표출원심사팀 김종수
◆국가보훈처<일반직 고위공무원>▶보훈심사위원회 위원장 이성국
◆조달청<부이사관 승진>▶신기술서비스국 기술서비스총괄과장 강성민<서기관 승진>▶감사담당관실 박준훈▶기획조정관실 규제개혁법무담당관실 조재구▶전자조달국 정보기획과 이진규▶신기술서비스국 기술서비스총괄과 조주형▶시설사업국 시설사업기획과 조영섭▶〃 예산사업관리과 장완수
◆방위사업청<국장급 전보>▶장비물자계약부장 이정용<과장급 전보>▶수출진흥과장 윤창문▶국방로봇사업팀장 이동석▶국외훈련파견 김태곤
◆농촌진흥청<과장급 승진>▶국립식량과학원 중부작물부 재배환경과장 허성기
◆중소기업청▶기획조정관실 창조행정법무담당관 김정일▶창업벤처국 벤처투자과장 박용순▶충북지방중소기업청장 박종찬
◆서강대▶교학부총장 윤병남▶대학원장 심종혁▶국제인문학부학장 최기영▶공학부학장 박석▶경영학부학장 겸 경영전문대학원장 김주영▶기초교육원장 우재명▶교무처장 겸 도서관장 우찬제▶학생문화처장 이상근▶대외교류처장 박수용
◆MBC▶뉴미디어뉴스국 뉴스사업부장 김형진
◆아리랑국제방송▶방송본부장 김기춘▶경영본부장 이재학
◆국민건강보험공단▶기획상임이사 김필권▶대전지역본부장 강희권▶법무지원실장 이정희
◆한국시설안전공단<전보>▶하자심사분쟁조정위원회사무국 분쟁조정팀장 김종덕▶〃 하자심사팀장 석인호
◆한국무역보험공사<부서장급 전보>▶자금부장 유경달▶프로젝트금융총괄〃 안병철▶홍보실장 이무혁▶감사〃 이석진▶중앙지사장 강신호▶강남〃 노병인