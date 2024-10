[이 한마디] "오늘의 나는 지혜롭다. 그래서 나 자신을 바꾸고 있다."

“어제의 나는 영리했다. 그래서 세상을 바꾸길 원했다. 오늘의 나는 지혜롭다. 그래서 나 자신을 바꾸고 있다.”

이슬람의 신비주의 영성가이자 시인인 루미가 남긴 글입니다. 영어 원문은 ‘Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.”입니다. 찬찬히 읽으면 읽을수록 그의 통찰력이 돋보입니다. 왜냐고요? 과거의 그는 ‘세상을 바꾸길 원했을 뿐’이었습니다. 보이지 않는 괄호 안에는 ‘그러나 바꾸질 못했다’가 들어 있습니다. 그는 세상을 바꾸길 바랬을 뿐이죠.

그런데 ‘오늘의 나’는 다릅니다. 영어 문장에서는 현재진행형이 쓰이고 있습니다. 그는 이미 자신을 바꾸어 나가는 중입니다. 사람들은 다들 무언가를 바꾸길 바랍니다. 사람을 바꾸고, 제도를 바꾸고, 세상을 바꾸길 꿈꿉니다. 루미는 그 모든 변화의 첫 단추가 ‘나 자신’이라고 역설합니다. 그래야 실제로 무언가를 바꾸어나갈 수 있다고 말입니다. 자신이든, 사람이든, 세상이든 말입니다.

백성호 기자 vangogh@joongang.co.kr