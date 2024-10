그래미 4관왕 샘 스미스는 누구?

'남자 아델'로 불리우는 영국 싱어송라이터 샘 스미스가 제57회 그래미어워드의 신인상을 안았다.

8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 LA 스테이플스 센터)에서 제 57회 그래미 어워드(the 57th Annual GRAMMY Awards)가 열렸다.

샘 스미스는 올해의 레코드 (Record Of The Year), 올해의 앨범(Album Of The Year), 올해의 노래(Song Of The Year), 베스트 팝 보컬(Best Pop Vocal Album), 최우수 신인(Best New Artist) 등 부문에서 수상, 4관왕을 차지했다.

영국 출신인 샘 스미스는 1992년생으로 대중에 널리 알려진 계기는 영국 일렉트로닉 음악계에 떠오르는 형제 듀오 '디스클로저'의 객원보컬로 참여하면서 정식 데뷔 전에 이미 대중의 폭넓은 지지를 얻었다.

그가 참여한 디스클로저의 '래치(Latch)는 영국은 물론 미국에서도 큰 사랑을 받았으며 1년 후 샘 스미스가 피처링한 너티 보이즈(Laughty Boy's)의 "라라라(La La La)도 1위를 차지하며 큰 사랑을 받았다. 샘 스미스는 지난해 5월 자신이 동성애자임을 밝히고 자신의 파트너를 공개해 화제를 모은 바 있다.

지난해 출시한 첫 정식 앨범인 '인 더 론리 아워(In the Lonely Hour)의 수록곡인 "스테이 위드 미(Stay With Me)와 "아임 낫 디 온리 원(I'm not the only one)"은 전세계적으로 히트를 쳤다.

특히, 샘 스미스는 지난 4월, 신곡 'Stay With Me'의 뮤직비디오를 자신의 페이스북에 한글로 홍보한 것을 시작으로 해 지속적인 한글 포스팅으로 한국 팬들에게 다가가 또 한 명의 친한파 뮤지션으로 떠오르면 국내 팬들에게 남다른 사랑을 받고 있다.

'HAPPY'로 전 세계에서 사랑을 받은 퍼렐 윌리엄스는 이날 '베스트 어반 컨템퍼러리 앨범상', 베스트 뮤직비디오상에 이어 베스트 팝 솔로 퍼포먼스상을 차지하며 3관왕에 올랐다.

비욘세는 'Drunk In Love'로 베스트 R&B 퍼포먼스상을 수상하며 팝여제다운 면모를 과시했다. 에미넴은 'The Marshall Mathers LP2'으로 최우수 랩 앨범상, 리한나와 함께 한 'WinnerThe Monster'로 최우수 랩/성 콜라보레이션상을 차지하며 2관왕에 올랐다.

샘 스미스는 이기 아질리아, 바스티유, 브랜디 클라크, 하임, 샘 스미스 등의 후보를 제치고 올해의 신인상을 차지했고, 벡은 'Morning Phase'으로 비욘세 '비욘세', 에드 쉬어런 'X', 샘 스미스 '인 더 론리 아우어', 퍼렐 윌리엄스 '걸'을 꺾고 올해의 앨범상을 수상했다.

이어 올해의 노래와 올해의 레코드에 또 다시 샘 스미스의 이름이 불렸다. 샘 스미스는 '스테이 위드 미'로 올해의 노래상과 올해의 레코드상을 수상하며 베스트 뉴 아티스트상, 베스트 팝 보컬상에 이어 4관왕에 올랐다.

이번 그래미 어워드에는 비틀즈 멤버 폴 매카트니와 카니예 웨스트, 리한나의 첫 합동 무대가 펼쳐졌다. 이 밖에도 아리아나 그란데, 마돈나, 레이디 가가, 퍼렐 윌리암스, 어셔, AC/DC 등 핫한 팝스타들의 대거 등장했다.

한편 그래미어워드는 미국 레코드 예술 과학 아카데미의 주최로 1958년 처음 개최된 이래 지금까지 대중음악의 전 장르를 총 망라해 세계적인 권위를 인정받고 있는 음악 시상식이다.

이에 대해 누리꾼들은 "샘스미스, 샘스미스 누구지?", "샘스미스, 4관왕 놀랍다..", "샘스미스, 얼른 음악 들어봐야지", "샘스미스, 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고..." 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

