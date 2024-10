[책 속으로] 100년 후 육아 … 부모가 아이 유전자를 조작 ?

새로운 부의 시대

로버트 실러 외 지음

이경남 옮김, 알키

328쪽, 1만5000원

“인류는 지상에 창조된 뒤 처음으로 실질적이고 영원한 문제, 즉 절박한 경제적 근심에서 벗어날 것이며, 그들은 그 후에 얻은 자유를 어떻게 사용할지, 여가를 어떻게 보낼지, 어떻게 해야 현명하고 즐겁게 잘 살지 등의 문제로 고심할 것이다.”

대공황이 시작되던 1930년 경제학자 존 메이너드 케인스(1883~1946)는 에세이 ‘우리 손자 세대의 경제적 가능성’에서 100년 뒤의 삶을 이렇게 전망했다. 생존을 위한 투쟁이 사라지고 잘 사는 법을 터득하며, 생활 수준이 4~8배 좋아질 것으로 예상했다. 주당 근무시간은 15시간으로 줄어들 것으로 내다봤다.

케인스의 예상이 꼭 들어맞은 것은 아니지만 인류의 생활 수준은 나아졌다. 그렇지만 그의 예측처럼 ‘우아하고 고상하며 여유 있는 삶의 단계’로는 진입하지 못했다. 앞으로 15년 사이에 천지가 개벽할지는 몰라도.

미래를 점치는 일은 ‘모 아니면 도’다. 그럼에도 사람들은 끊임없이 수정 구슬을 읽으려 한다. 이번에는 케인스의 후예를 자처하는 경제학자들이 이 무모한 시도에 동참했다. ‘100년 후 예측 프로젝트’에 발을 들인 것이다. 판은 이그나시오 팔라시오스 후에르타 런던정경대 교수가 깔았다. 노벨 경제학상 수상자인 로버트 실러 예일대 교수와 앨빈 로스 하버드대 명예 교수, 『국가는 왜 실패하는가』의 저자인 대런 애쓰모글루 MIT 경제학과 교수 등 세계적 석학 10명이 꼬드김에 넘어갔다. 이 책은 그 산물이다.

2013년 노벨 경제학상 수상자인 로버트 실러 교수. 그는 “다음 세기에도 컴퓨터가 사람을 대체하는 일은 일어나지 않을 것”으로 전망했다. [중앙포토]

‘예측 드림팀’의 전망을 요약하자면 ‘미래는 그리 나쁘지는 않다’다. 자본주의 낙관론자였던 케인스와 궤를 같이한다. 소득은 늘어나고 삶은 더 나아지며, 절대빈곤은 사라질 가능성이 크다. 하지만 근로시간이 줄어들 확률은 낮다. 삶이 팍팍해져서가 아니라 일의 즐거움이 커지고 인센티브 등으로 일에 더 빠져들 수 있다는 예상이다.

우리의 손자들의 미래를 위협할 위험 요소도 있다. 기후변화와 전염병, 전쟁·테러다. 총과 균은 역사 이래 인류의 삶을 위기로 몰아넣었지만, 기후변화는 케인스도 생각지 못했던 새로운 변수다.

미래에 대한 흥미로운 전망은 읽는 재미를 더한다. 매칭 이론을 도입한 앨빈 로스의 미래 시나리오가 눈길을 끈다. 부모가 자식의 유전자를 선택하고 조작하는 것이 ‘신중한 육아’의 일부로 여겨지고, 집중력과 기억력·지능을 향상시키기 위해 약물의 도움을 받는 것이 일반화될 것이란 예상이다. 박태환의 금지약물 투약 논란은 100년 뒤에는 별일 아니라는 말이다.

오늘의 우리를 돌아보는 기회도 된다. 정보의 홍수 속에 원시 정보의 신뢰도를 입증하는 상표나 승인 기관이 중요한 역할을 담당하게 될 것이라는 ‘승인 경제’의 등장이 그렇다. 과소비 풍조에 사로잡힌 미국이 구제금융에 매달리고, 근로자 교육 수준이 낮아진 탓에 중국에 넘겨줬던 제조업 대국의 지위를 되찾게 될 것이라는 전망에는 미국의 오늘을 걱정하는 경제학자의 근심까지 엿볼 수 있었다.

[S BOX] 죽은 케인스, 살아있는 경제학자를 움직이네

존 메이너드 케인스의 에세이 ‘우리 손자 세대의 경제적 가능성(Economic Possibilities for Our Grandchildren)’은 대공황의 암운이 드리우던 1930년 출간된 『설득의 경제학(Essays in Persuasion)』에 실렸다.

자본주의에 대한 낙관적인 전망을 바탕으로 100년 후의 세상을 전망하는 이 에세이는 경제학자를 매혹하는 마성의 텍스트가 됐다. 노벨 경제학상 수상자이자 미 컬럼비아대 교수인 에드먼드 펠프스와 조지프 스티글리츠 등 경제학자 16명이 2008년 이 에세이를 분석한 글을 엮어 『케인스 다시 보기(Revisiting Keynes)』를 출간했다.

신간 『새로운 부의 시대』도 세계 경제학계를 주름잡는 학자 10명이 ‘케인스 따라잡기’에 나선 결과물이다. 죽은 케인스가 살아있는 경제학자를 움직이는 모습이다.

하현옥 기자 hyunock@joongang.co.kr