[인사] 공정거래위원회 外

◆공정거래위원회<전보>▶시장감시국장 송상민
◆문화체육관광부<국장급>▶중앙공무원교육원 교육훈련 파견 박정렬
◆산업통상자원부<과장급 전보>▶무역위원회 불공정무역조사과장 제승호▶국가기술표준원 시험인증정책과장 정의식
◆법제처<과장급 전보>▶사회문화법제국 박명금▶법령해석정보국 법제교육과 조정필
◆특허청<부이사관급 전보>▶송무팀장 송병주▶상표심사1과장 강철환<과장급 전보>▶특허심판원 심판관 전현진▶특허심사기획국 국제특허출원심사2팀장 김동엽▶국제상표출원심사팀장 김영수▶복합디자인심사팀장 소진혹▶특허법원 파견 김종찬 황은택
◆서울대▶경영전문대학원 부원장 박상욱
◆서울예술대▶경영부총장 겸 전략기획실장 한응수▶기획조정실장 겸 산학협력처(단)장 장지헌▶대외협력처장(국제협력) 유태균▶〃(국내협력) 김승미▶학교기업 Executive Producer 겸 문화예술산업융합센터장 박광원▶창작실습총괄지원센터장 서양범▶교수학습지원센터장 겸 창작지원센터장 이승건▶조형예술연구소장 천세근▶예술한국학연구〃 백형찬
◆수원과학대▶산학협력단장 문정훈▶교무처장 정원섭▶학생복지〃 김응권▶입학관리〃 홍영환▶취업지원〃 송건▶평가실장 김진휘▶도서관장 서영화▶전자계산소장 김성완▶산업기술연구〃 이석용▶건설환경연구〃 김노동▶방송국 주간 이국세▶학보사〃 배성미▶평생교육원장 이해영▶장애학생지원센터장 박윤자▶공학교육혁신〃 김형진▶교수학습지원〃 이명문
◆머니투데이◆편집국▶경제부장 겸 더300에디터(부국장대우) 서정아▶기획부장 채원배▶산업2부장 송기용
◆한국법무보호복지공단<2급 승진>▶서울지부장 윤용민▶대구경북〃 김상섭
◆한국광해관리공단<전보>▶경영전략본부 운영지원실장 박종선▶호남지사장 김선규
◆한국관광공사▶경영본부장 김영호
◆한국식품연구원▶창조과학연구본부장 임성일▶산업기반연구〃 김병삼▶산업지원연구〃 박동준▶기획부장 홍석인▶경영지원〃 문진성
◆한국생산기술연구원<본부장급>▶스마트제조혁신센터 소장 김홍석<실장급>▶모델팩토리연구실 실장 조용주▶제주R&BD협력단 단장 박춘근▶사업총괄실 실장 김영도▶울산 친환경청정기술센터 운영지원실 실장 이경준▶공장운영제어연구실 실장 김보현▶기업지원총괄실장 이종민▶인프라구축실장 장철오
◆한국장학재단<2급 승진>▶학자금지원부장 김형진▶든든학자금대출〃 손영창▶국가장학지원〃 조정현▶국방대 파견 유영철