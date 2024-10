뮤지컬 ‘드림걸즈’가 한국 관객들을 위해 6년 만에 다시 태어났다. 화려한 쇼 비즈니스 세계의 명암이 아닌 꿈을 향한 주인공들의 우정과 사랑, 성장 과정에 초점을 맞췄다. 팝 아트적 요소를 적용한 무대와 의상은 눈과 귀를 즐겁게 한다. 가족의 소중함을 일깨워주는 공연도 마련돼 있다. 모성애를 다룬 ‘마당을 나온 암탉’과 부부의 사랑을 잔잔하게 그린 ‘민들레 바람 되어’는 보는 이의 마음을 따뜻하게 한다.

드림걸즈

2월 26일~5월 25일. 샤롯데씨어터

6만~14만원. 문의 1588-5212

가수 꿈 좇아 뉴욕 간 세 소녀의 성장 이야기

2009년 국내에서 월드 프리미어 공연을 선보인 바 있는 뮤지컬 ‘드림걸즈’가 6년 만에 다시 무대에 오른다. 가수를 꿈꾸는 세 소녀가 스타가 되

기까지의 과정을 그린 드림걸즈는 1981년 브로드웨이 임페리얼 시어터에서 초연돼 관객과 평단의 호평을 받으며 4년간 공연된 작품이다. 초연

이후 87년 다시 공연됐으며, 2006년에는 세계적인 가수 비욘세가 출연한 동명의 영화로 제작돼 인기를 끌었다. 2009년 국내에서 막을 올린 공

연은 한국과 미국이 공동 제작에 나선 새로운 버전으로, 국내 초연 당시100억원 규모의 제작비가 들어 화제를 모은 바 있다.

‘원 나이트 온리(One Night Only)’ ‘앤드 아이 엠 텔링 유 아임 낫 고잉(And I Am Telling You I’m Not Going)’ 같은 히트곡을 탄생시킨 드림걸즈는 미국의 전설적인 흑인 음악레이블 모타운이 배출한 여성 트리오 '수프림스'의 이야기에서 모티브를 얻은 이야기다. 가수가 되기 위해

뉴욕을 찾은 세 소녀 에피 화이트, 디나 존스, 로렐 로빈슨이 그룹 '드림스'를 결성해 스타가 되는 과정을 그린다. 이 작품은 신데렐라 탄생 이야기가 아닌 화려한 쇼 비즈니스 세계의 명암을 초점으로 다룬다.

이번 공연은 한국 크리에이티브 팀이 작품을 대폭 수정해 새롭게 선보인다. 국내 스테디셀러 뮤지컬 ‘지킬 앤 하이드’와 ‘맨 오브 라만차’의 연출가 데이비스 스완이 지휘를 맡아 한국적인 정서에 맞게 작품을 보강 할 예정이다. 쇼 비즈니스의 냉혹한 현실 대신 주인공들의 사랑과 우정, 성장에 중점을 둘 계획이다. 에피 역에는 국내에서 가창력을 인정받은 차지연과 박혜나, 최현선이 캐스팅됐다. 디나 역은 윤공주, 박은미, 걸그룹 베스티의 멤버 유지가 맡는다. 또 실력파 배우 김도현과 김준현, 최민철 등이 출연해 작품에 힘을 더한다.

바람과 함께 사라지다

1월 9일~2월 15일. 예술의전당 오페라극장

5만~14만원. 문의 1577-3363

프랑스 뮤지컬 ‘바람과 함께 사라지다’가 국내 공연 중이다. 미국 소설가 마거릿 미첼의 소설을 원작으로 하는 '바람과 함께 사라지다'는 세기의 배우 비비안 리가 출연한 동명 영화로 잘 알려진 작품이다. 뮤지컬 역시 원작에 충실해 강인한 여인 스칼렛을 주인공으로 남북전쟁의 격동기를 살아가는 네 남녀의 운명을 그린다. SES 출신 바다와 아이돌 그룹 소녀시대의 서현이 스칼렛을 연기하며, 스칼렛을 사랑하는 레트버틀러는 배우 주진모가 맡는다.

오디션

2월 13일~3월 15일. 대학로 아트원씨어터 1관

3만5000~5만원. 문의 02-391-8226

발라드 아이돌 그룹 2AM의 이창민이 소극장 창작뮤지컬 ‘오디션’에 출연한다. 2007년 초연된 이 작품은 음악에 대한 열정으로 뭉친 록 밴드 ‘복스팝’ 멤버들이 오디션을 준비하는 과정에서 겪는 고군분투기를 담았다. 꿈을 향해 돌진하는 여섯 청춘의 진솔한 이야기와 진정성 있는 음악으로 관객들의 사랑을 받아 초연 이후 꾸준히 재공연됐다. 이창민이 맡은 주인공 병태와 풋풋한 사랑을 나누는 선아 역에는 걸그룹 타우린의 멤버 정가희가 캐스팅됐다

유도소년

2월 7일~5월 3일. 대학로 아트원씨어터 3관

전석 4만원. 문의 02-744-4331

지난해 봄 대학로에서 흥행 돌풍을 일으킨 연극 ‘유도소년’이 다시 무대에 오른다. 극단 ‘간다’가 창단 10주년 기념작으로 선보인 유도소년은 1997년을 배경으로 체육부 고교생들의 성장기를 그린 작품이다. 전국체전을 앞둔 유도 선수 경찬과 복싱선수 민욱, 배드민턴 선수 화영, 풋풋한 세 청춘이 우정과 사랑을 통해 한 뼘씩 성장해 가는 내용을 담았다. 실제 경기를 보는 듯한 생동감 넘치는 경기 장면과 배경음악으로 사용된 1990년대 인기 가요는 관람에 즐거움을 더한다.

민들레 바람 되어

3월 1일까지. DCF대명문화공장 3층

4만~5만5000원. 문의 02-766-6506

2008년에 초연된 연극 ‘민들레 바람 되어’가 다양한 장르에서 활동 중인 배우 조재현, 이광기, 임호, 트리플 캐스트로 관객과 만나고 있다. 초연 흥행에 힘입어 꾸준히 무대에 오르는 ‘민들레 바람 되어’는 아내를 일찍 여읜 남자가 아내의 무덤을 찾으면서 이야기가 시작된다. 아내를 그리워하는 남편, 죽은 아내와의 대화를 통해 부부의 사랑과 가족의 의미를 되짚어 볼 수 있다. 배우 이한위와 황영희가 감초 캐릭터인 노부부 역할을 맡아 극에 활력을 더한다.

마당을 나온 암탉

1월 23일~3월 1일. 대학로예술극장 대극장

3만5000~7만원. 문의 02-762-0010

황선미 작가의 장편 동화 ‘마당을 나온 암탉’이 동명의 뮤지컬로 제작됐다. 2000년에 출간된 마당을 나온 암탉은 150만 부의 판매고를 올려 베스트셀러 반열에 오른 동화로 2002년에는 연극, 2011년에는 극장용 애니메이션으로 제작돼 흥행에 성공했다. 자신의 알을 품고 싶어 하는 폐계닭 잎싹이가 양계장을 탈출해 겪는 이야기다. 이번 뮤지컬은 작품을 연극으로 선보인 바 있는 송인현 연출이 각색과 연출을 맡았다.

추천 공연에 중앙일보 독자를 초대합니다

응모 마감: 2월 9일 당첨 발표: 2월 11일

중앙일보 독자 여러분을 뮤지컬·연극 공연에 초대합니다. 총 40명을 뽑아 공연 티켓을 1인당 2매씩 드립니다. 중앙일보 고객멤버십 JJ라이프(jjLife.joongang.co.kr)에 응모하면 됩니다. 당첨자는 사이트에 공지하고 휴대 전화로도 알려줍니다. 문의 1588-3600

<정리=유희진 기자·정수민 인턴기자 yhj@joongang.co.kr, 제공="월간" the musical>정리=유희진>