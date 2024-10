치매 걸린 뒤 음악 능력 향상된 사례 세계 첫 보고

이미 알고 있던 것마저 깜빡깜빡 하는게 치매다. 그런데 전두측두엽 치매 환자 중에서는 드물게 질병 발병 이후에 예술적인 재능을 보이는 경우가 있다.

국내 연구진이 음악을 전혀 배우지 않았는데도, 치매 진단 후 음악적으로 뛰어난 학습능력을 보인 사례를 세계에서 최초로 소개해 주목을 받고 있다.

연세대 신경과 조한나 교수와 삼성서울병원 신경과 나덕렬 교수는 학술지 뉴로케이스(Neurocase)를 통해 발표한 ‘전두측두엽 치매 환자에서 발병 후 색소폰 학습(Postmorbid learning of saxophone playing in a patient with frontotemporal dementia)논문에서 한 50대 남성을 소개했다.

A(58)씨는 3년 전부터 성격 변화와 이상행동으로 치매 증상을 보이다가 전두측두엽 치매를 진단받았다. 전두측두엽치매는 판단과 계획, 충동을 조절하는 전두엽과 언어를 담당하는 측두엽에 발생하는 치매로 일반 치매와 달리 기억력에 장애는 겪지 않는다.

A씨는 본래 내성적이고 온화했지만, 치매가 발병하면서 화를 자주 내면서 공격적인 성향을 보였고, 급기야 사회생활이 어려워졌다. 부인은 이런 남편을 위해 색소폰을 권유했고, 치매 진단을 받은 후로는 본격적으로 매일 2시간씩 학원에서 색소폰을 배우기 시작했다.

가족들에 따르면 악기 연주 후에 A씨의 공격적인 성향이 누그러졌으며, 이전에 전혀 음악적인 교육을 받아본 적이 없는 데도 약 1년 후에는 약 10여곡의 곡을 스스로 연주할 수 있을 정도로 실력이 향상됐다.

전두엽 치매 발병 이후 미술, 작곡 등 다른 분야에서 재능을 보인 경우는 기존에도 보고됐으나, 음악적으로 뛰어난 학습능력을 보인 것은 국내외적으로 이번이 처음이라 의료진은 밝혔다. 조 교수는 “치매 환자라고 하더라도 새로운 학습이 드물게 가능하며, 악기를 연주하는 일종의 음악치료는 전두측두엽 치매 환자들에게 하나의 인지재활 치료의 하나로 사용할 수 있을 것”이라 말했다.

A씨는 처음 치매 진단 후 4년여가 지난 2014년에는 색소폰을 불지 못할 정도로 다시 치매가 악화됐다.

[인기기사]

·

“내가 받지도 않은 리베이트를 소명하라고?”

[2015/01/26]

·

러시아 경제 '위태'…국내병원 직격탄 환자 ‘반토막’

[2015/01/26]

·

성형 의료사고 대처하는 의료진의 자세

[2015/01/26]

·

‘의료계 vs 한의계’ 의료기기 갈등 점입가경…‘여론조작’ 의혹까지

[2015/01/26]

·

전자담배와 비슷한 흡연욕구저하제 안전성 재검토

[2015/01/26]

박정렬 기자 life@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.