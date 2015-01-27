[인사] 행정자치부 外

◆행정자치부<국장급 전보>▶정책기획관 이재영▶지방행정연수원 기획부장 남궁영▶세종청사관리소장 조소연▶인천시 기획조정실장 이용철▶충남도 기획조정실장 김용찬<과장급 전보>▶충남도 전출 서철모
◆농림축산식품부▶한국농수산대학총장 김남수▶기획조정실 비상안전기획관 이종천
◆국민안전처◆해양경비안전본부<치안감 승진>▶남해해경안전본부장 남상욱▶서해〃 송나택▶중부〃 김두석<경무관 승진>▶해경안전본부 해양장비기술국장 이원희▶〃 대기 윤성현▶남해해경안전본부 안전총괄부장 류춘열<경무관 전보>▶동해해경안전본부장 박찬현▶제주〃 이평현 <승진>▶본부 해상안전과장 도기범▶〃 해양안전혁신T/F팀장 박재화▶동해본부 상황담당관 임명길▶서해본부 〃 김동진▶〃 경비안전과장 조성철▶중부본부 기획운영과장 안두술▶제주본부 경비안전과장 성기주▶군산안전서장 전현명▶안전교육원 인재개발과장 이진철<전보>▶본부 해양경비안전총괄과장 오상권▶〃 해양경비〃 오윤용▶〃 수상레저〃 맹주한▶〃 해상수사정보〃 황준현▶〃 해양장비기획〃 구자영▶〃 해양장비관리〃 송일종▶〃 해양항공〃 장인식▶〃 해양정보통신〃 서승진▶속초안전서장 순길태▶포항〃 김인창▶울산〃 김용진▶통영〃 박재수▶여수〃 여인태▶완도〃 김영구▶태안〃 김정식▶평택〃 신동삼▶인천〃 윤병두▶제주〃 김도준▶서귀포〃 조석태▶동해안전서 5001함장 유연식▶남해본부 기획운영과장 김용범▶〃 경비안전〃 김상배▶〃 상황담당관 김영모▶서해본부 기획운영과장 정태경▶중부본부 상황담당관 류재남▶제주본부 기획운영과장 오안수▶〃 상황담당관 이창주▶안전교육원 훈련지원단장 박성국▶안전교육원 김문홍▶국방대 교육 김종욱▶통일교육원 〃 채광철
◆법제처<부이사관 파견>▶사회문화법제국 조대현<서기관 승진>▶사회문화법제국 양혜원▶법령해석정보국 자치법제지원과 남영주<서기관 파견>▶경제법제국 김용성
◆국세청<고위공무원 승진>▶부산청 징세송무국장 김형환<부이사관 전보>▶중부청 납세자보호담당관 김진현<부이사관 승진>▶본청 전산운영담당관 이창숙▶〃 납세자보호담당관 조정목▶〃 부가가치세과장 김한년▶〃 세원정보과장 정재수▶광주청 성실납세지원국장 박석현<서장급 전보>▶본청 법인세과장 송바우
◆중소기업청▶경남지방중소기업청장 엄진엽▶경기지방중소기업청 공공판로지원과장 백명호▶전북지방중소기업청 창업성장지원과장 심대용
◆관악서울대치과병원▶원장 김성균
◆KOTRA<간부 보임>▶인재경영실장 손수득▶기업역량강화〃 이상광▶글로벌기업협력〃 김상묵▶통상지원〃 양국보▶고객전략〃 박봉석▶홍보〃 김기준▶비서〃 전춘우▶IT사업단장 한상곤▶외국기업고충처리〃 노철▶글로벌CSR사업〃 이장희▶동남권 KOTRA지원단장 황중하▶강원권 〃 기세명▶KOTRA글로벌연수원장 정종태