[인사] 국무조정실 外

◆국무조정실<과장급 전입 및 전보>▶행정정책과장 김기영▶법무행정〃 전창현▶해양교통정책팀장 송기진▶저출산고령사회〃 방진아
◆국회사무처<부이사관 승진>▶정무위원회 입법조사관 김병주▶여성가족위원회 〃 박종우▶미래창조과학방송통신위원회 〃 신종숙▶국방위원회 〃 임명현▶교육문화체육관광위원회 〃 이옥순▶예산결산특별위원회 〃 이양성▶기획조정실 행정법무담당관 김충섭▶관리과장 김영일▶유럽아프리카〃 김정연▶법제연구〃 상지원▶재정법제〃 임춘환▶아시아태평양〃 정명호▶설비〃 송기형▶국회사무처 김준규 심정희 연광석 이강근 정승환 조대현 조영기 박창희 임석기<부이사관 전보>▶의정종합지원센터장 최용훈▶기획예산담당관 김상수▶복지여성법제과장 최선영▶국토교통위원회 입법조사관 강대훈▶국방위원회 〃 김남곤▶환경노동위원회 〃 김대안▶국회사무처 오정두 진필근
◆국회예산정책처<부이사관 승진>▶행정예산분석과장 박동찬<부이사관 전보>▶법안비용추계2과장 정환철
◆국회입법조사처<부이사관 전보>▶기획협력담당관 조문상
◆보건복지부▶기획조정실 재정운용담당관 곽순헌▶보건의료정책실 의료기관정책과장 정영훈▶건강정책국 건강정책과장 나성웅▶인구정책실 보육정책과장 장호연▶질병관리본부 국립인천검역소장 이순희
◆환경부<과장급 전보>▶뉴미디어홍보팀장 김은경▶환경감시〃 채수만▶환경산업과장 이승환▶생활환경〃 이가희▶환경보건관리〃 배철호▶화학안전〃 박봉균▶기후변화협력〃 정은해▶토양지하수〃 박용규▶국립환경과학원 연구전략기획과장 박웅▶한강유역환경청 환경관리국장 양재문▶낙동강유역환경청 〃 최동호▶〃 유역관리국장 김준기▶금강유역환경청 환경관리국장 김종윤▶〃 유역관리국장 안승호▶수도권대기환경청 기획과장 이상진
◆병무청▶중앙신체검사소장 곽유석
◆문화재청<고위공무원 전보>▶문화재보존국장 김홍동
◆전남도<3급 승진>▶관광문화체육국장 이재철<3급 전보>▶전남발전연구원 파견 송영종
◆이화여대▶국제대학원장 김은미▶경영전문〃 김경민▶임상치의학〃 전윤식▶공연예술대학원장 겸 음악대학장 함영림▶임상보건과학〃 겸 약학〃 이승진▶공과대학장 채기준▶경영〃 김성국▶정보통신처장 이미정▶기획처부처장(기획) 김대인▶〃(평가) 박지연▶입학처부처장(입학정책) 박형곤▶〃(입학정보) 강윤희▶재무처부처장(예산/회계/구매) 김성현▶국제교류처부처장(국제협력) 송상영▶교목실장 겸 대학교회목회담당 겸 교목 양명수▶교목 정용석▶이화리더십개발원장 조성남▶경력개발센터원장 강민아▶대학건강센터소장 최혜영▶이화미디어센터부주간 신희섭▶발달장애아동센터소장 박승희▶한국문화연구원장 김영훈▶아시아여성학센터소장 장필화▶이화어린이연구원장 김희진▶국지재해기상예측기술센터소장 안명환▶색채디자인연구소장 최경실▶지구사연구소장 조지형▶신재생에너지연구센터장 조윌렴▶공연문화연구센터소장 조기숙▶인간생활환경연구소장 홍나영▶뇌융합과학연구원장 류인균▶대학원부원장 겸 대학원생연구지원센터장 송종우▶국제통상·협력연구소장 조기숙 ▶예술교육치료연구소장 김수지▶공학교육혁신센터장 채기준▶환경문제연구소장 조경숙▶융합전자기술연구소장 이승준▶임베디드소프트웨어연구센터소장 반효경▶교육과학연구소장 김안나▶교과교육연구소장 신동희▶국제회의센터소장 황혜진▶PHC센터소장 이승진▶철학연구소장 이규성
◆한국경제신문▶독자서비스국장 겸 편집국 국장대우 정구학▶독자서비스국 혁신전략부장 장규호
◆머니투데이<내정>▶베이징특파원 원종태▶뉴욕특파원 서명훈