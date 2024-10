2015 오픈할 굵직한 뮤지엄 미리보기

내셔널 갤러리 싱가포르 대법원 테라스.

동남아시아 최고의 근현대미술관을 표방하는 싱가포르 내셔널 갤러리, 미트패킹에 새롭게 둥지를 틀 뉴욕 휘트니 뮤지엄, 러시아 현대미술을 망라할 Garage Museum of Contemporary Art, LA의 새로운 개인 뮤지엄 The Broad까지. 세계적인 건축가와 손잡고 개관 준비에 박차를 가하고 있는 네 곳의 뮤지엄 미리 보기.

NATIONAL GALLERY SINGAPORE 동남아시아 최대의 근현대미술 컬렉션

‘Art Stage Singapore’ ‘Singapore Biennale’ 등 굵직한 미술 행사를 개최하며 아시아의 ‘아트 허브’를 꿈꾸는 싱가포르가 동남아시아 최대 규모의 근현대미술 컬렉션을 갖춘 미술관 ‘National Gallery Singapore’를 연다. 약 6m 정도의 높이 차로 나란히 붙은 싱가포르 시청과 대법원 건물 전체가 현대미술관으로 탈바꿈하게 된다. 싱가포르의 근현대사가 고스란히 담긴 건축물이라는 점 외에도 콘텐츠 역시 동남아시아의 주요 문화사를 대변할 만한 수준이다. 1976년 약 93점의 소장품으로 시작해 현재 1만여 점에 달하는 싱가포르 정부의 컬렉션 중 10분의 1 규모인 약 1000여 점을 이곳에서 선보이게 되는 것. 싱가포르와 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 태국 등을 대표하는 현대미술가들의 작품을 전시할 예정이며, 방문객의 위치를 자동 인식하는 모바일 애플리케이션을 이용해 작품 설명을 들을 수도 있다. 규모 역시 6만㎡에 달해 파리 오르세 미술관과 비견할 만하다.

open 2015년 11월 / architect Studio Milou /webwww.nationalgallery.sg

WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART 미국, 그리고 대중을 위한 미술관

맨해튼 미트패킹 지역의 명소인 ‘하이라인 공원’의 끝자락에 휘트니 미술관의 새로운 둥지가 모습을 드러냈다. 콘셉트는 ‘너무 크지 않은 인간적인 미술관’으로 여느 미술관보다 낮은 천장, 하이라인에서 바라보았을 때 계단식 구조 등으로 대중을 향해 열려 있는 미술관을 표방한 것이 특징이다. 규모는 이전 휘트니의 두 배로 약 3만2000여 점의 소장품을 선보이게 되며, 20세기부터 현재에 이르는 미국 미술의 내러티브를 체계적으로 볼 수 있도록 했다. 총 9층 높이로 로비층부터 2층까지는 영구 컬렉션과 조각 및 설치 작품을 위한 공간, 그리고 3층은 극장과 교육센터, 5층부터 8층까지는 상설 전시와 야외 퍼포먼스 전시 공간 등으로 꾸며진다. 개관전으로는 1920~30년대 미국 흑인들의 일상을 그린 아치볼트 머틀리(Archibald Motley)의 작품전과 프랭크 스텔라(Frank Stella)전을 선보일 예정.

open 2015년 5월 1일 / architect Renzo Piano / webwww.whitney.org

THE BROAD 50년 컬렉팅의 결실

미국 LA 다운타운, 월트디즈니 콘서트홀과 MoCA 건너편에 지어지고 있는 뮤지엄으로, 약 50년 동안 컬렉팅을 해온 엘리&에디트 브로드(Eli&Edythe Broad) 부부의 개인 컬렉션을 망라하게 될 공간이다. 이들은 약 50년 동안 전후미술과 컨템퍼러리 아트 컬렉션을 구축했는데 그중에서도 사이 톰블리, 앤디 워홀, 에드 루샤, 신디 셔먼의 컬렉션은 세계에서 가장 큰 규모를 자랑한다. 1~2층은 상설 전시와 특별 전시 공간으로 활용되며, 3층은 컬렉션 전시 공간으로 구성될 예정으로, 재스퍼 존스, 윌리엄 켄트리지, 야요이 구사마, 바스키아 등 200여 작가의 약 2000점의 작품을 선보이게 된다. LA에 예술적 활력을 불어넣는다는 미션과 어울리게 호프 스트리트(Hope Street)와 그랜드 애비뉴 교차로에 약 4층 규모로 오픈하게 되며, 보행자들이 쉬어 갈 수 있는 광장도 마련되어 있다. 첫 전시는 조단 울프슨(Jordan Wolfson)의 200여 점의 아이코닉한 설치 작품으로 시작할 예정이라고.

open 2015년 가을 /architect Diller Scofidio+Renfro /webwww.thebroad.org

GARAGE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART 러시아 현대미술의 성지

러시아 컬렉터 다샤 주코바(Dasha Zhukova)가 2008년 설립한 비영리 미술관 ‘Garage Center for Contemporary Culture’가 이름을 바꾸고, ‘Garage Museum of Contemporary Art’로 탈바꿈한다. 러시아의 급성장하는 현대미술을 수용할 수 있는 공간을 만들고자 하는 설립자와 국가의 의도가 반영된 프로젝트로, 현대미술을 소개하는 러시아의 첫 번째 공공미술관으로 기대를 모으고 있다. 현재는 시게루 반이 설계한 임시 파빌리온을 사용하는 이들은 곧 이사를 앞두고 있다. 소비에트 연방 시절 모스크바의 유명 레스토랑이었던 Vremena Goda Pavillion이 렘 쿨하스의 설계로 다섯 개의 전시실과 강당, 도서관, 레스토랑 등을 갖춘 뮤지엄으로 레노베이션되고 있는 것. 1950년대 이후 러시아 현대미술을 소개하는 이들은 뉴욕의 ‘뉴 뮤지엄’처럼 새로운 작품을 구입하지 않는다는 원칙을 고수하고 있는데, 그 이유는 해외 뮤지엄 연합에서 더 손쉽게 작품을 대여하기 위해서라고.

open 2015년 여름 /architect Rem Koolhaas(OMA) /webgarageccc.com

글=박지혜 헤렌 기자