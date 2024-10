경희사이버대, ‘동계영어캠프’ 성공리에 개최

경희사이버대가 1월 10일부터 11일까지 이틀 간(14시~17시) 경희대 서울캠퍼스 네오르네상스관 502호에서 ‘2014학년도 동계영어 캠프’를 실시했다.

영어캠프는 경희사이버대 미국학과가 재학생들의 영어 사용 기회 확대를 통한 글로벌 역량 계발을 위해 매 방학 마다 시행하고 있는 프로그램이다.

주된 특징은 온라인 교육의 한계를 극복하고 학생들의 영어 증진에 대한 요구에 부응하기 위해 면대면 수업을 진행한다는 것이다. ‘죽은 영어 살리기’, ‘How to Be Happier with Ourselves and to Simplify your Life More’ 등 다양한 주제가 최근 3년간 다뤄졌다.

올해도 특강, 토론, 게임 등 다채로운 프로그램을 통한 영어 체화 기회가 마련됐다. 상명대학교 나다니엘 코워드(Nathaniel Coward) 교수는 문화에 대한 이해를 높이기 위해 'Exploring Contemporary Moral Issues in English'라는 제목의 특강을 진행했다. 미국 리얼버라이어티 TV 프로그램 왓우츄두( What Would You Do)를 시청한 후 가정 폭력, 아시아의 교육열 등 사회 이슈에 관한 토론도 펼쳤다. 그 외 유용한 표현을 익히는 다양한 게임이 참가자들의 높은 호응을 이끌어냈다.

2014학년도 하계 영어 캠프는 8월 6일(수)부터 8일(금)까지 경희대 서울캠퍼스 청운관에서 열렸다. ‘다시 시작하는 영어 : 무엇을 어떻게 공부할 것인가’라는 주제 아래 미국학과 이주연 교수의 강연을 시작으로 독해, 청취 등 각 영역별 학습법, 토익(TOEIC), 오픽(OPIc) 고득점 비법 등 학생들이 알고 싶어하는 내용들이 주를 이뤘다.

김진희 미국학과 학과장은 “앞으로도 학생들이 해외 연수, 원어민 특강, 스터디 등 영어 환경에 지속적으로 노출될 수 있는 수준 높은 프로그램을 통해 국제적인 감각을 갖춘 인재로 성장하는 데 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편 미국학과는 재학생 글로벌 역량 강화를 위해 해외어학연수 프로그램을 운영하고 있다. 해외 어학연수 및 영어권 문화체험 프로그램은 영어 구사 능력 향상은 물론 국제감각과 전문지식을 익힐 수 있는 기회를 마련하기 위해 학과 특성화사업의 일환으로 매해 실시하고 있다.

캠프는 미국학과 1학기 이상 재학생은 누구나 신청 가능하다. 총 비용의 상당 부분을 학과에서 지원하고 있다.

영문이력서, 비즈니스레터 작성, 취업인터뷰코스 등 각 학생 수준에 맞는 맞춤 수업을 진행하고 애플, 구글, 이베이, 페이스 북 등 글로벌 IT기업 투어 등 다양한 활동과 함께 국제적 안목을 기르는 자기개발 및 문화체험, 미국 문화?역사 수업 등과 함께 오프라인 수업과 연계된 온라인 프로그램도 진행될 예정이다.

