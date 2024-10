박성혜 서울의대 교수, 한국뇌은행장 임명

서울대학교 병원 병리과 박성혜 교수가 12일 한국뇌은행장에 임명됐다. 박 교수는 앞으로 한국뇌은행에서 운영과 뇌기증 활성화를 위한 대국민 홍보 및 기증된 뇌의 정확한 병리학적 진단을 주도하게 된다.

한국뇌은행은 국내 유일의 뇌조직은행이다. 한국뇌연구소 산하기관으로 국가 차원의 뇌조직 데이터베이스 구축과 조직샘플 운영을 전담한다. 또한 국내외 병원 및 연구기관과의 협력으로 뇌은행을 활성화에 앞장선다.

박 교수는 대한퇴행성신경질환학교 총무와 소아뇌종양학회 회장직을 역임했으며, 현재 대한병이학회 신경병리연구회 대표직을 맡고 있다.

또 올해 1월에는 세게보건기구 산하 국제암연구(IARC: International Agency for Research on Cancer)로 부터 ‘중추신경계종양의 WHO 분류’ 의 최신호 편집자로 초빙되는 등 국내외에서 활발한 학술활동을 펼치고 있다.

