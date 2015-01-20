[인사] 공정거래위원회 外

◆공정거래위원회<국장급 전보>▶서울지방공정거래사무소장 김재중
◆특허청<과장급 승진>▶특허심판원 심판관 최승삼<과장급 전보>▶정보고객지원국 등록과장 신준호▶상표디자인심사국 상표심사2과장 정익<서기관 전보>▶특허심판원 안준영 허호신▶산업재산정책국 산업재산정책과 박현수▶특허심사1국 생활가전심사과 신현철 이백수▶특허심사3국 로봇자동화심사과 김동성
◆제주도<실·국장급>▶기획조정실장 김용구▶도의회 사무처장 오승익▶문화관광스포츠국장 이중환▶농축산식품〃 양치석▶국제통상〃 양기철▶전국체전기획단장 현공호▶교통제도개선추진〃 김남근▶관광산업경쟁력강화지원추진단장 양창호▶감사위원회 사무국장 송진권▶농업기술원장 강성근▶인재개발원장 강승수▶수자원본부장 홍성택▶서귀포시 부시장 부광진▶정책기획관 허법률◆직대▶특별자치행정국장 김정학▶국제자유도시건설교통〃 강용석▶환경보전〃 문순영▶경제산업〃 박홍배▶해양수산〃 이생기◆파견▶제주국제자유도시개발센터 고한철▶제주테크노파크 문영방▶제주에너지공사 김민하▶제주관광공사 김진석▶문화예술재단 한재신▶제주컨벤션뷰로 조덕준▶제주도관광협회 이규봉▶제주발전연구원 고경실
◆서울대▶간호대학 부학장 박연환
◆한국철도시설공단<1급 전보>▶중국지사장 김용완▶충청본부 건설·기술처장 손병두
◆한국식품연구원▶선임본부장 이영철
◆재료연구소▶부소장 이정환▶금속재료연구본부장 임차용▶분말·세라믹연구〃 김용진▶표면기술연구〃 남기석▶복합재료연구〃 이상관▶산업지원·안전〃 임영목▶실용화연구단장(겸임) 이정환▶전략기획부장 한유동▶경영관리〃 이영오