청바지 입은 당신의 뒤태를 더 섹시하게 만드는 지갑 하나

빨강, 파랑, 하양의 조합이 눈길을 끄는 사피아노 가죽 반지갑 가격 미정, 프라다.

여러 가지 색상의 청바지 원단을 이용한 패치워크 청바지 1백65만원, 돌체&가바나.

(좌) 빨간색이 강렬한 인상을 전하는 반지갑 63만원, 발렉스트라.

워싱이 자연스러운 청바지 39만5천원, 덴함 by 비이커.

(우) 회색과 주황색 가로 줄무늬와 울 소재가 어우러져 빈티지한 감성을 완성한 반지갑 17만9천원, 더 힐 사이드 by 맨하탄스. 코발트 블루 색상의 청바지 가격 미정, 디올 옴므.

(좌) H 로고를 따라 하얀색 스티치가 더해진 갈색 가죽 반지갑 가격 미정, 에르메스.

스티치 장식이 포인트인 연한 색상의 청바지 69만원, 리차드 제임스 브라운 by 쎄꼰도 삐아또.

(우) 지퍼로 여닫는 캐주얼한 스타일의 호피 무늬 반지갑 가격 미정, 드리스 반 노튼 by 분더샵.

빈티지한 스타일의 청바지 49만1천원, 디럭스 클로징 by 맨하탄스

(좌) 군더더기 없는 깔끔한 디자인의 남색 반지갑 29만8천원, A.P.C. 빈티지한 워싱이

돋보이는 청바지 94만5천원, 구찌.

(우) 단풍잎을 연상시키는 무늬로 화려함을 강조한 머니 클립 55만원,

톰 브라운. 인디고 블루 청바지 가격 미정, 디올 옴므.

(좌) 큼직한 검은색 하운즈투스 무늬가 경쾌한 파란색 지퍼 장지갑 53만5천원, 코치.

진한 색상의 청바지 42만8천원, 리바이스.

(우) 갈색 도마뱀 가죽으로 이색적인 매력을 가진 머니 클립 1백10만원, 톰 포드.

날씬한 실루엣을 완성해주는 청바지 1백25만원, 스테파노 리치.

(좌) 애너그램이 지갑 정중앙에 위치한 산호색 지퍼 반지갑 69만원, 로에베.

청바지 50만4천원, PT05 by 샌프란시스코 마켓

(우) 안감에 청명한 파란색으로 포인트를 준 위빙 짜임의 반지갑 62만5천원,

보테가 베네타. 생지 청바지 26만8천원, A.P.C.

(좌) 칼 문양이 인상적인 검은색 소가죽 반지갑 45만원, 돌체&가바나.

블랙 진 가격 미정, 생 로랑.

(우) 중후한 매력이 전해지는 버건디색 악어가죽 반지갑 2백30만원, 스테파노 리치.

연한 색상의 청바지 25만4천원, 메이슨스 by 샌프란시스코 마켓.

글=지영희 젠틀맨 기자, 사진=전준형