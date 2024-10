사우디, IS 막으려 '천리장성'

사우디아라비아가 이슬람 극단주의 과격세력인 이슬람국가(IS)에 맞서기 위해 1000㎞에 달하는 방어벽을 건설 중이라고 영국 텔레그래프가 14일(현지시간) 보도했다. IS는 지난해 이라크 북부 모술을 접수한 뒤 계속 남진하면서 접경도시를 장악하고 있다.

사우디의 ‘천리장성’은 급증하는 IS의 테러와 공격을 원천 차단하기 위해 이라크와의 모든 국경지역에 세워진다. 지난해 9월 착공에 들어간 이 방어벽은 총 다섯겹으로 구성돼 있다. 침입자들의 속도를 늦출 모래로 된 벼랑길, 지각 감지 센서, 철선이 설치되고, 레이더·정찰기가 상시 가동될 예정이다. 특히 주요 거점에 설치되는 감지 레이더 40대는 20㎞ 거리에 떨어져 있는 행인과 자동차까지도 인지해 미리 침입자를 경계할 수 있게 했다. 3만 명 규모의 국경수비대도 전진 배치될 예정이다. 사우디 정부는 방어벽을 설치하기 위해 인근 지역에 사는 주민들을 안전한 지역으로 집단 이주시켰다.

IS와 사우디는 종파적으로 같은 수니파다. 그러나 사우디가 미국이 주도하는 IS 공습에 적극 참여하자 IS는 사우디를 적으로 삼고 공격을 선동해 왔다. 지난 5일 지하디스트(이슬람 성전주의자)들이 사우디 북서부 국경지대를 공격해 사우디군 3명이 숨지고 자살테러범 4명이 사살됐으며, 수도 리야드 부근에서는 IS 소행으로 추정되는 인질극이 발생해 경찰 1명이 사망했다. 지난해 9월 사우디의 칼레드 빈 살만 왕자가 IS 거점을 폭격하는 전투기 조종사로 전쟁에 참가하기도 했다.

하선영 기자