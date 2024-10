'잘생긴' 와인 리스트

박세훈(33) 푸드 디자이너

WITH FRIENDS

도멘 엠마뉴엘 후제, 파세 투 그랭 2007 (Domaine Emmanuel Rouget, Passe Tout Grains 2007)

피노 누아 품종을 사용해 생산하는 파세 투 그랭은 가벼운 풍미를 이어가는 동시에 때로 묵직한 여운을 남기는 프랑스 와인. 올해 동창 모임에 한 병 가져갈 예정이다. 6만원대.

WITH FAMILY

프레스코발디, 카리오네 브루넬로 디 몬탈치노 2005 (Frescobaldi, Carione Brunello di Montalcino2005)충실한 과일 풍미, 잔잔하게 스며드는 타닌, 기분 좋은 산도가 인상적인 이탈리아 와인으로 편안한 가족 모임에 부담 없이 즐길 수 있다. 8만원대.

WITH HER

콘차이 토로, 돈 멜초 2006 (Concha y Toro, Don Melchor 2006)처음부터 끝까지 두툼하게 속이 꽉 찬 와인이다. 애인이 생기면 같이 마시려고 몇 해째 오픈하지 않고 언젠가의 그날을 위해 보관하고 있다. 20만원대.

박창우(35) 비앤테일러 이사

WITH FRIENDS

도멘 마르키 당제르빌, 볼네 프리미에 크뤼 상팡 2005(Domaine Marquis d’Angerville, Volnay 1er Cru Champans 2005)

온갖 종류의 과일 향, 진한 맛, 기분 좋은 산도를 지녀 어떤 음식과도 잘 어울린다. 어떤 캐릭터라도 만족시킬 수 있는 퀄리티를 가졌다. 20만원대.

WITH FAMILY

꾸베종 피노 누아 2007 (Cuvaison Pinot Noir 2007)

우아하게 퍼지는 타닌이 한식 메뉴와의 마리아주에 탁월하다. 모처럼의 가족들과의 식사시간, 이 와인 한 병이면 식사시간이 기분 좋은 울림이 될 수 있을 정도로 우리 음식과 밸런스가 잘 맞다. 10만원대.

WITH HER

알베르 비쇼, 샤블리 2011 (Albert Bichot, Chablis 2011)

여자친구처럼 상큼하고 여자친구와도 같은 꽃향기를 느낄 수 있는 화이트 와인. 집으로 여자친구를 초대해, 직접 만든 스파게티와 함께 매칭하기에 딱이다. 6만원대.

함종민(28) 동국제약 헬스케어사업부 일반유통팀

WITH FRIENDS

베린저, 스파클링 화이트 진판델 (Beringer, Sparkling White Zinfandel)

레드 와인의 떫은맛이 없어 와인 입문용으로 좋고, 작고 세밀한 스파클링이 와인 좀 마신다는 이들의 입맛까지 충족시킨다. 로제 와인 특유의 장미 빛깔이 친구들과의 자리를 기분 좋게 만든다. 2만원대.

WITH FAMILY

카르멘, 그란 리세르바 카르비네 소비뇽(Carmen, Gran Reserva Cabernet Sauvignon)

한국인의 입맛에 맞춰 기획된 와인답게 한 모금 마시면 입 안에 착 감기는 느낌이 일품이다. 진한 타닌 덕분에 매운 한식 메뉴는 물론 치즈와도 잘 어울리고 마신 후에는 무려 에스프레소 향이 감돈다. 3만원대.

WITH HER

모젤란드 아방가르데 (Moselland Avantgarde)

독일 대표 와인 산지인 모젤(Mosel) 지방의 리슬링 와인으로 맛을 한마디로 함축하면 우아하다. 그보다 우아한 건 사파이어의 푸른 색감을 가진 와인 보틀. 데이트에서 분위기 메이커 역할을 톡톡히 한다. 3만원대.

서재원(35) 어반프레임 인테리어 디자이너

WITH FRIENDS

파비용 루즈 뒤 샤토 마고 (Pavillion Rouge du Chateau Margaux)

‘샤토 마고’의 세컨드 와인으로 보디감이 적당하면서도 가격이 합리적이어서 친구 여럿이서 취기가 적당히 오를 때까지 마시기에 부담 없는 와인이다.20만원대.

WITH FAMILY

라 스피네타 바르바네스코 비네토 발레이라노 (La Spinetta Barbaresco Vigneto Valeirano)

타닌이 강하고 향신료 향이 나는 와인으로, 보디감만큼이나 분위기를 차분하게 가라앉혀 진솔한 가족 회의를 할 때 마시기 적합하다. 20만원대.

WITH HER

샤토 스미스 오 라피트 블랑 (Chateau Smith Haut Lafitte Blanc)

산뜻한 복숭아 향이 나는 와인으로, 볕 좋은 날 창가에 앉아 여자친구와 마시면 알콩달콩한 분위기가 더해질 것 같다. 10만원대.

강병희(32) 제일기획 디지털캠페인 플래닝1팀

WITH FRIENDS

산타 리타 B1 (Santa Rita B1)

먼저 복합적이고 깊은 맛이 매력적이다. 한 모금 마시고 한참 지났는데도 베리류와 산딸기 향이 입 안에 감돌아 천천히 아껴 마시게 된다. 마음 맞는 사람들과의 소담스런 모임에서 나누기에 제격이다. 8만원대.

WITH FAMILY

반피, 키안티 클라시코 (Banfi, Chianti Classico)

파스타, 피자 등 출신 지역인 이탈리아 요리와 웬만해선 다 잘 어울리고 고기를 즐겨먹는 가족 상차림과의 매칭에도 탁월하다. 라벨에 명화를 사용하기로 유명한 와이너리답게 이야깃거리도 충분하다. 5만원대.

WITH HER

옐로 테일, 버블즈 로제 (Yellow Tail Bubbles Rose)

시크한 그녀에게 미소를 선사하고 싶다면 적절한 달콤함과 버블이 들썩이는 과실 향을 가진 이 와인을 권한다. 오늘의 메뉴는 해산물 요리가 좋겠고, 샴페인 전용 잔에 따라 마셔야 거품이 오래 간다. 2만원대.

손석원(33) 하이네켄코리아 브랜드마케팅팀

WITH FRIENDS

라 카노바, 랑게 네비올로 (La Ca’Nova, Langhe Nebbiolo)

‘네비올로’라는 품종으로 담근 이탈리아 와인. 맑은 빛을 띠는 와인이지만 결코 가볍지 않고, 드라이하면서 깔끔하게 느껴지는 뒷맛이 친구랑 잡담하며 마시기 좋은 느낌이다. 8만원대.

WITH FAMILY

몰리두커, 더 박서 시라즈 (Mollydooker, The Boxer shiraz)

와이너리 오너 부부가 모두 왼손잡이라 ‘몰리두커(Molly Dooker)’라고 이름 지었다. 레이블에 오너 가족의 추억이 담겨 있어 정겨운 데다 호주산 ‘시라’ 품종으로 만들어 부담 없이 나누기에 좋다.

WITH HER

리니 910, 람부르스코 스쿠로 (Lini 910, Lambrusco Scuro)

묵직한 보틀의 이미지와 달리 잔에 따르면 포도를 껍질째 담근 샴페인 특유의 빛깔이 무척 매력적이다. 특이하게 스파클링 레드 와인이라 샴페인을 좋아하는 그녀, 산뜻한 맛을 원하는 이들에게 권하고 싶다. 3만원대.

김일규(35) 동원그룹 홍보팀

WITH FRIENDS

와인 댓 록, 롤링 스톤즈 포티 릭스 메롯 (Wine That Rock, Rolling stones Forty Licks Merlot)

음악을 좋아하는 젊은 사업가가 만든 와인인 만큼 어려서부터 함께 밴드를 해온 친구들과 어울릴 때 주로 마신다. 블랙체리와 계피 향이 톡 쏘는 젊음을 상기시키기도 한다. 6만원대.

WITH FAMILY

로스탈 카즈 에스티발 (L’Ostal Cazes Estibals)

‘로스탈 카즈’는 프랑스의 최다 와인 생산지인 랑그독 지역의 사투리로 가족과 옛날 사람들이 살았던 집을 뜻한다. 네 종류의 포도를 배합해 프렌치 오크통에서 12개월간 숙성시킨 만큼 가족간의 화합을 강조하며 마시기에 좋다. 4만원대.

WITH HER

다렌버그 더 러브 그라스 쉬라즈 (d’Arenberg The Love Grass Shiraz)

이름에서 알 수 있듯 포도밭 주위에서 자라는 야생 ‘사랑초’가 와인에 풍부한 향과 사랑의 감성을 더한다. 달콤한 과일 향과 감초, 꽃향기가 절묘해 그녀에게 사랑의 묘수를 부릴 수도 있을 듯. 6만원대.

신얼(33) 현대증권 애널리스트

WITH FRIENDS

안티노리, 티냐넬로 (Antinori, Tignanello)

오래 알고 지낸 친구들과 만날 때 분위기를 더욱 깊이 있게 만들어주는 매력 덩어리 와인. 디캔팅하면서 녀석들과 대화하다 보면 함께하는 시간 내내 은은한 와인 향이 퍼진다. 20만원대.

WITH FAMILY

카스텔로 디 퀘르체토, 키안티 클라시코 (Castello di Querceto, Chianti Classico)

다양한 취향과 입맛을 가진 가족 구성원을 위해서는 무난하면서도 정통에 입각한 와인을 선택하는 게 좋다. 균형이 잘 잡힌 전형적인 이 와인이 윤활유가 되어 대화가 즐거워진다. 5만원대.

WITH HER

카네토, 비노 노빌레 디 몬테풀치아노 (Canneto, Vino Nobile di Montepulciano)

일상에서 연인과 저녁 식사할 때 과하지도 모자라지도 않은 미식의 즐거움을 제공하기에 빠뜨릴 수 없는 와인 리스트. 8만원대.

이상민(26) 신동와인 소믈리에

WITH FRIENDS

르 클라랑스 드 오 브리옹 2008 (Le Clarence de Haut Brion 2008)

샤토 오 브리옹의 세컨드 레이블로 중간 정도의 무게감과 부드러운 타닌, 뒷맛이 상큼하다. 지갑이 얇아지는 연말 시즌에 친구들과 함께 ‘퐁’ 따서 기분 좋게 마시기 좋은 가성비 탁월한 와인이다. 30만원대.

WITH FAMILY

루체 델라 비테, 루체 2009 (Luce Della Vite, Luce 2010)

복합적이고 강렬한 향에 비해 질감은 매우 부드럽고 단정하다. 개인적으로 떠오르는 태양의 보드라운 햇살 같은 느낌을 받았는데 밝은 새해를 도모하며 가족들과 함께 마시기 좋은 와인. 20만원대.

WITH HER

볼랭저, 로제 브룻 N/V (Bollinger, Rose Brut N/V)

화사한 장미, 은은한 딸기, 고소한 너트 등 향이 풍부한 샴페인으로 맛은 부드럽고 여성스럽다. 여자친구와 즐겨 마시는 샴페인으로 와인에 거부감이 있는 사람도 금세 친해질 수 있다. 10만원대.

이현석(32) 창원지방검찰청 법무관

WITH FRIENDS

컬럼비아 크레스트 리저브 카베르네 소비뇽(Columbia Crest Reserve Cabernet Sauvignon)

외국에서 공부할 때부터 즐겨 마신 와인으로, 묵직하면서도 초콜릿 향이 풍부하다. 알코올 도수(14.5도)가 높은 것도 맘에 드는데 알코올 향이 전혀 나지 않아 더 좋다. 10만원대.

WITH FAMILY

닥터 루젠, 리슬링 (Dr. Loosen, Riesling)

술 못 하는 어머니를 위해 와인만큼은 산뜻하면서도 과실 향이 강한 리슬링을 고집한다. 특히 가족끼리 고기 먹을 때 느끼함을 씻어주는 역할을 톡톡히 한다. 4만원대.

WITH HER

킴 크로퍼드 말보로 소비뇽 블랑 (Kim Crawford Marlborough Sauvignon Blanc)

가볍지도 무겁지도 않은 보디감에 시트러스, 허브 레몬그라스 등의 상큼한 향과 함께 산도가 높아서 분위기를 띄우기에 제격이다. 2만원대.

글=채은미 엘르 기자