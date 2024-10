남성에게 꼭 필요한 6가지 기능을 단 한 알에 담아내…

<2013 독일 프랑크푸르트 세계박람회 & 2014 두바이 세계박람회>

하루 한알, 男子가 男子다워야 남자지!

남성 건강은 미리미리 준비만 잘하면 남들보다 오래갈 수 있다.

오늘날 남성들의 건강은 점차 젊은 연령층까지 위협하고 있다. 빠른 신체적 노화와 이에 따른 갖가지 증상들이 빠르게 나타날 수 있기에 각별한 관심과 주의가 필요한 시점이다. 대게 남성들은 귀찮아서, 바빠서 라는 핑계로 건강관리에 집중하고 있지 않을 것이다. 이러한 귀찮음을 뒤로하고 남들보다 조금만 더 신경 쓰고 미리 준비만 잘 한다면 누구보다 빠지지 않는 건강을 유지할 수 있을 것 이다. 자신에게 맞는 적절한 운동과 건강한 식습관으로의 개선이 우선시되며 추가적으로는 본인이 우려하는 부분과 관련된 건강에 도움을 줄 수 있는 건강 기능식품을 적절히 섭취 한다면 더 좋을 수 있을 것이다.

풍부해진 부원료, 강화된 기능성으로 업그레이드 된 ‘홈런2’

금번 ㈜한국코러스제약에서 야심 차게 준비하며 출시된 건강기능식품 보급형 ‘홈런2’는 기존 ’홈런’의 부원료 12가지를 포함하여 자라, 동충하초, 호로파, 과라나,산수유의 5종을 추가적으로 첨가하면서 기존’홈런’과는 차별화된 면모를 보이고 있다. 또한 기존’홈런’은 90캡슐 90일분인 반면 보급형 ‘홈런2’는 100캡슐 100일분으로 양까지 대폭으로 늘리는 초 강수를 뒀다.

기존 기능성 원료들 이외에 망간이 추가되면서 뼈 건강과 체내 에너지 보강에 도움을 줄 수 있는 기능이 추가되며 보다 넓은 건강기능식품으로서의 면모를 보이며 확실한 업그레이드를 완성하기에 이르렀다.

주원료: 쏘팔메토열매추출물, 옥타코사놀, 아연, 비타민B2, 망간과

부원료: 자라, 동충하초, 과라나, 호로파, 산수유, 헛개나무 추출물,복분자추출물, 굴분말, 마카추출물, L-아르기닌, 흑마늘 추출물

사람의 입장에서 사람을 위한 방향으로 정진하는 인간적인 회사

(주)한국코러스제약은 1999년 설립 이래 약 120여 개의 다양하고 우수한 품질의 제품을 출시해낸 회사다. 여러 가지 제품을 개발해온 노력과 기술을 바탕으로 건강기능식품의 개발에도 힘쓰면서 다양한 기능성 제품들을 시장에 내놓았다. 항상 사람의 건강을 최우선으로 생각하며, 인류의 건강과 안녕을 위한 정진은 (주)한국코러스제약의 성장 원동력인 것이다.

소비자 가격부담 덜고, 제품의 기능성 올리고, 시장성을 열다.

보급형 ‘홈런2’는 보급형이란 말과 걸맞게 소비자들이 제품에 만족할 수 있도록 무엇보다 제품의 퀄리티에 가장 큰 노력을 기울였다. 고품질의 원료를 사용하지만 소비자들의 가계 부담을 줄이고자 만족 할만한 가격을 제시하였다. 이는 자국의 저 마진 고 판매 정책으로 다량판매의 기준을 마련하고, 이를 발판 삼아 세계 시장으로의 진출을 감안한 것이다.

<2013 한국코러스제약 & 인도네시아 홈런2 수출 협약식>

스페인, 브라질, 독일, 러시아, 두바이 ‘홈런2’ 세계박람회 출품

㈜한국코러스제약의 건강기능식품인 홈런시리즈가 스페인 마드리드와 브라질 상파울루의 세계박람회에 출품 되어 유럽, 중동, 남미 등 해외시장 진출에 한발 짝 다가섰다.

2013년 10월에 열렸던 독일 프랑크푸르트 세계박람회와 러시아 블라디보스톡 에서 열렸던 박람회에도 출품 되었고 2014년 1월27일에 열린 두바이 세계박람회에도 참가하였다. 세계박람회는 선진 회사들이 서로의 신제품을 선보이며 기술력을 뽐내는 박람회이다.

홈런2 공식쇼핑몰 싹에서는 본격적인 무더위가 시작되는 8월 여름맞이 특별 이벤트를 진행하고 있다. 남성건강기능식품 홈런2 본품 100일분 + 뉴홈런2 휴대용 100일분 행사상품을 특별할인가격으로 판매하고 있다. 자세한 내용은 쇼핑몰 싹(www.sark.co.kr, 1644-5660)에서 확인 가능하다.

남성 건강기능식품으로 미국 FDA승인을 받은 리헬스홈런2가 드디어 미국 직접 판매를 개시했다. 미국 뉴욕지사를 통하여 직접 구매가 가능하며 자세한 주소는 아래에서 확인 가능하다.

홈런2 뉴욕 지사 주소

c/o. Central park Capacci Inc.

1429 6th ave.

New York, N.Y.10019

branch of buylux co.

Tell. 212-315-0579

남성들의 건강을 위해 국내 굴지의 한국코러스제약 개발팀의 이학박사들이 야심차게 개발하여 세계시장을 개척해 나가고 있는 프리미엄 리헬스홈런2로 지친 중년 남성들이여! 활력을 되찾아 보자!

▶ 리헬스홈런2 구매하기

▶ 문의전화 1644-5660







▶ 코골이 단 3초만에 멈춘다?

▶ 충격 !! 염색하다 개털됐다!!

▶ 북한 괴물 상황버섯발견 가격이 어마어마?!

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>