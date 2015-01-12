[인사] 법무부 外

◆법무부<고위공무원 전보>▶서울보호관찰심사위원회 상임위원 김영홍<4급 승진>▶대구보호관찰소 관찰과장 조종기▶광주보호관찰소 〃 김시종▶부산소년원 교무과장 유병택<4급 전보>▶서울서부보호관찰소장 이우권▶인천〃 송화숙▶창원〃 김행석▶전주〃 안병경▶제주〃 민근기▶위치추적대전관제센터장 권을식▶대구소년원장 이성칠▶광주〃 최성학▶대전〃 김현균▶청주〃 오영희▶안양〃 이경호▶대전보호관찰소 천안지소장 홍정원▶대구〃 서부지소장 이청업▶부산〃 동부지소장 한상익
◆환경부<서기관 승진>▶기획재정담당관실 권병철▶감사담당관실 조성수▶정책총괄과 박인규▶환경보건정책과 류필무▶물환경정책과 김병훈▶자연정책과 고대현▶규제개혁법무담당관실 안연광▶국토환경평가과 전종철
◆여성가족부<서기관 승진>▶청소년활동진흥과 김지수▶가족지원과 윤강모
◆병무청<국장급>▶병역자원국장 박우신▶사회복무〃 최철준▶입영동원〃 임재하▶기획조정관 황평연▶대구경북지방병무청장 최영래▶부산〃 김태화▶인천경기〃 송엄용▶대전충남〃 이성수<과장급>▶대변인 조규동▶기획재정담당관 권병태▶창조행정〃 백운집▶사회교육복무과장 정창근▶운영지원〃 홍승미▶징병검사〃 김용학▶병역조사〃 조복연▶현역입영〃 김해규▶현역모집〃 김용무▶동원관리〃 정상범▶자원관리〃 최성원▶사회복무정책〃 정복양▶산업지원〃 박명규▶병역공개〃 박복순▶병무민원상담소장 권영규▶서울지방병무청 징병관 김종관▶부산〃 〃 송인호▶인천경기〃 〃 남재우
◆행정중심복합도시건설청▶고객만족지원팀장 권진섭▶도시특화경관〃 박상옥▶문화도시기획〃 최재석▶도시정책과장 김용태▶도시성장촉진〃 홍순민▶주택〃 김완중▶사업관리총괄〃 이병창▶교통계획〃 이상복▶광역도로〃 고성진▶공공청사기획〃 윤승일
◆한겨레신문사<디지털미디어사업국>▶국장 유강문▶부국장 윤승일
◆한경닷컴▶컨텐츠전략실장 고민철▶마케팅본부장 서도원▶뉴스국 뉴스팀장 윤진식▶〃 산업경제팀장 정형석
◆뉴스1<전보>▶사회부 부국장 겸 부장 신윤석
◆YTN▶라디오사업본부장 김흥규
◆KBS N▶고문 전용길▶부사장 노지영▶콘텐츠본부장 박정미
◆대한송유관공사▶대표이사 사장 한문기▶재무관리본부장 김영광▶송유사업본부장 전양명
◆대한지적공사<본부장급>▶충북본부장 박상갑▶대구·경북〃 손승국▶경기〃 채경완▶경남〃 권기중 ▶국토정보교육원장 권혁진
◆한국조폐공사<상임이사 임용>▶총무이사 문승훈
◆한국석유공사<1급 승진>▶경영지원실장 김명훈▶전략기획〃 이준범▶석유사업처장 박일범▶가스전관리사무소장 이심준▶두성호〃 이재택▶울산지사장 이명보▶여수〃 김종경▶신사옥건설전담반장 김수회<전보(처·실장급)>▶유통사업처장 문병찬▶총무관리〃 김정규▶ICT추진〃 장철규▶탐사기술〃 조일권▶석유비축〃 김종경▶안전환경실장 구자권▶미래자원〃 한상근▶기술개발〃 박동배▶오일허브사업단장 서경식▶울산지사장 신종현▶여수〃 이명보▶서산〃 김수회▶용인〃 황성▶곡성〃 홍유택▶구리〃 이홍규▶동해〃 최태림
◆한국가스기술공사<1급 승진>▶강원지사장 홍인섭<2급 승진>▶총무회계처 총무관리팀장 박종호▶인사노무처 인사팀장 권영철▶설계처 설계기술팀장 나세균▶인천기지지사 안전공무팀장 박안모▶부산경남지사 울산사업소장 허문욱<전보>▶총무회계처장 유인모▶정비기술처장 홍광희▶신성장기술센터장 이철호▶감사실장 김갑종▶경기지사장 전우창▶전북지사장 김주명
◆한국전기안전공사<2급(갑)>▶대전충남지역본부 충남남부지사장 민석홍▶전력설비검사처 전력설비총괄부장 강대철▶경남지역본부 김해양산지사장 김용욱▶인재개발실 황규찬▶대구경북지역본부 경북북부지사장 권기영<2급(을)>▶충북지역본부 고객지원부장 오정화▶〃 검사부장 김기성▶전북지역본부 남원순창지사장 김봉진▶〃 검사기술부장 배진두▶전력설비검사처 송배전검사부장 황광수▶기획조정처 정보시스템부장 박정훈▶강원지역본부 점검부장 한온유▶경남지역본부 경남북부지사장 이희규▶경영지원처 사옥관리부장 김완수▶경기북부지역본부 점검부장 윤성학▶서울지역본부 고객지원부장 김태진▶성장동력처 해외사업부장 이인수▶광주전남지역본부 기술진단부장 최석용▶대구경북지역본부 경주지사장 천문갑
◆한국전기연구원▶부원장 명성호▶안산분원장 강욱▶의왕분원장 이정호