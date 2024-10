하나만 알아서는 안돼 둘만 알아서도 안돼 안 보이는 셋까지 생각해야

시무식에 이어 새해 덕담 나누기 행사가 끝나고 이 교수의 방으로 올라갔다. 문을 열었더니 흥겨운 노래소리가 들렸다. 모니터에서는 유럽 사람들로 보이는 이들의 합창 동영상이 흘러나왔다. 왠지 약간 코믹한 분위기다.

이어령과 떠나는 知의 최전선 <17> 음양은 대립이 아닌 조화다

“플란더스와 스완이라는 사람이 만든 ‘잘못된 결합(misalliance)’이라는 곡이야. 1950년대 후반에 나와서 인기를 끌었지. 그런데도 여전히 인터넷에 이 곡이 뜨는 이유가 무엇일까.”

“글쎄요, 무슨 내용인데요.”

“오른쪽으로 감아도는 덩굴식물인 인동(사진)과 왼쪽으로 도는 덩굴식물 메꽃이 서로 만나 사랑을 하게 돼었대. 양 집안에서는 난리가 났지. 지나가던 벌도 한마디 해. 너는 왼쪽으로 돌고 또 너는 오른쪽으로 도는데 그럼 너희의 자식은 어느 방향으로 돌까? 그냥 똑바로 올라가나? 그럼 붙어있질 못하고 그냥 땅에 떨어져 죽을텐데 라고.”

“아, 좌우대립에 대한 풍자군요.”

“마틴 가드너란 사람이 쓴 『Ambidextrous Universe』라는 책에도 나와. 내가 1960년대에 읽었던 책인데 보니까 2005년에 3판이 나왔더라고.”

“그런데 이 동영상은 어떻게 찾으신 건가요?”

“하이퍼 텍스트라는 말을 했던 적이 있지. 이항대립에 관한 관련어들을 훑다 보면 이런 놀라운 곡을 발견하게 되지. 서양사람들은 정치의 좌우만이 아니라 ‘To Be or Not To Be’, 전통적으로 이거 아니면 저거지. 그러니까 이 노래의 배경에는 물리학의 패러티(parity) 법칙이 있는 거야.”

아, 물리학 무슨 법칙이라는 이야기가 나오자마자 갑자기 머리가 아파진다. 용어부터 생소하면 진도 나가기가 쉽지 않은데.

“하하, 정 부장, 너무 골치아파 하지마. 이게 쉽게 말하면 대칭이론이야. 우리의 손은 하나인데 손등과 손바닥으로 나뉘어 있잖아. 동전도 하나인데 앞면과 뒷면이 있잖아. 모든 것이 이렇게 상반된 두 개의 대칭으로 이뤄져 있다는 것이 패러티의 법칙이야. 물리학에서 불변의 법칙으로 여겨져 왔지. 그런데 이 법칙이 깨지기 시작했어.”

“누가, 어떻게 했는데요?”

“중국계 물리학자인 리&양(리정다오와 양전닝)인데, 이들은 대칭성이 깨어질 수 있다는 이론을 처음 제시해 그 이듬해인 1957년 노벨 물리학상을 받았지. 서양 학자와 달리 이들은 음양의 원리를 아는 중국계였기 때문에 가능했다고 봐. 태극문양을 그리고 한번 접어봐. 그 도형이 비대칭이라는 사실을 알게 될 거야. 그리고 그것이 대립이 아니라 보완하고 돕는다는 것을 알 수 있잖아.”

이 교수가 찾은 동영상 속 노래는 좌우가 양극화된 것의 비극을 보여주고 있었다. 그런 시절도 있었다. 그런데 그게 무너졌다. 패러티 법칙이 무너진다는 것은 우주의 좌우 대칭 구조가 비대칭 구조로 바뀌고 있다는 얘기다. 이 교수는 양자택일의 ‘동전 던지기’가 아니라 보이지 않는 하나가 흐름을 받쳐주는 ‘가위바위보’가 우주의 법칙이라고 말했다. 보이지 않는 하나 때문에 이기고 지는 것이 물고 물리는 가위바위보의 비대칭과 순환관계를 만들어낸다고.

이 교수는 이것이 우리에게 부여된, 새로운 지성을 만들어가는 노력이라고 했다. 세계 문명이 아시아로 넘어오면서 데카르트의 세계가 무너지고 새로운 세상이 시작되고 있다는 것이다. 아직 시초에 불과하지만 여기서 큰 임팩트가 생기는데 바로 이곳에 젊은이들이 맞닥뜨려야할 지(知)의 최전선이 형성되다고 강조했다. 가위바위보의 후속 강연은 아이들의 놀이 속에서 새로운 우주의 질서를 보고 있는 이 교수의 놀라운 시선이었다. 이번에는 그것을 인동초의 사랑을 노래한 음악으로 들려준 것이다.

글 정형모 기자